Film Tom Holland: Für seinen Abschied als Spider-Man gibt es bereits einen Plan

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 11:00 Uhr

'Spider-Man: Brand New Day'-Star Tom Holland enthüllt, dass bereits feststeht, wie er als Spider-Man abtreten wird.

Tom Holland kennt bereits den „kompletten Plan“ für seinen Abschied als Spider-Man.

Der Schauspieler, der in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erneut Peter Parker und dessen Superhelden-Alter Ego verkörpert, spielt die Rolle seit 2016 und war bislang in sechs Filmen als Spider-Man zu sehen. Nun verriet er, dass es bereits eine klare Strategie für seinen Ausstieg aus dem Franchise gibt. Der 30-Jährige wisse schon genau, wie er sich von der Figur verabschieden und den Staffelstab an den nächsten Spider-Man-Darsteller übergeben werde.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ erklärte Holland: „Es gibt einen kompletten Plan, an dem wir arbeiten – eigentlich schon seit wir ‚Spider-Man: No Way Home‘ im Jahr 2021 abgeschlossen haben.“ Alles sei bereits festgelegt. „Natürlich wird sich bestimmt noch einiges ändern, aber ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie die Übergabe des Staffelstabs aussehen soll. Ich finde das unglaublich spannend“, fügte der Hollywood-Star hinzu. „Jedes Mal, wenn wir uns treffen und darüber sprechen, freue ich mich riesig.“

Holland ist nach Tobey Maguire und Andrew Garfield bereits der dritte Schauspieler, der Spider-Man auf der Kinoleinwand verkörpert. Schon zuvor hatte der Schauspieler über seine Liebe zu dem Franchise gesprochen und betont, dass ihm die Arbeit mit seiner Film-„Familie“ nie langweilig werde. Im Podcast ‚Dish from Waitrose‘ sagte er: „Es ist wirklich ein großes Vergnügen, Spider-Man zu spielen, und ich glaube nicht, dass ich jemals genug davon bekommen werde. An Peter Parker ist einfach etwas ganz Besonderes. Die Menschen lieben ihn, weil er sich wie ein ganz normaler Mensch anfühlt. Man kann sich mit ihm identifizieren.“

Außerdem hob der Darsteller die außergewöhnliche Gemeinschaft hinter den Kulissen hervor. „Es fühlt sich wirklich wie eine Familie an“, schwärmte er. „In unserer Branche gibt es so viele Ungewissheiten. Man dreht ständig neue Filme und lernt immer wieder neue Teams kennen. Deshalb ist es etwas Besonderes, einen Ort zu haben, der sich jedes Mal wie ein Nachhausekommen anfühlt.“