Angeblich mit Ehefrau von Wayne Rooney Spielerfrau & Pfarrer: Ziehen diese Stars ins britische Dschungelcamp?

Nein, Wayne Rooney zieht es nicht in den Dschungel - dafür aber angeblich seine Frau Coleen. (stk/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 14:07 Uhr

Vor dem deutschen Dschungelcamp steht traditionell die britische Ausgabe an. Angeblich mit der bislang bestbezahlten Teilnehmerin des gesamten Formats.

Bevor sich Anfang des kommenden Jahres wieder die deutsche Prominenz durch diverse Ekelprüfungen im australischen Dschungel quälen muss, sind traditionell die Stars aus Großbritannien an der Reihe. Ab dem 17. November wird die neue Staffel von "I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here!" starten und könnte laut "The Independent" vor allem dank einer Spielerfrau für Aufsehen sorgen. So will die Seite erfahren haben, dass unter anderem Wayne Rooneys (39) bessere Hälfte Coleen (38) mit von der Partie sein soll. Und nicht nur das – angeblich konnte sie den besten Deal aller bisherigen Promis aushandeln.

Video News

Wayne Rooney heiratete seine langjährige Jugendfreundin 2008, gemeinsam haben sie vier Söhne. Die Ehefrau des einstigen Manchester-United-Stars erhalte demnach eine Antrittsgage von 1,5 Millionen Pfund, was 1,8 Millionen Euro entspräche. In den 23 vorangegangenen Staffeln habe laut "The Independent" noch kein Teilnehmender mehr dafür bekommen, Kotzfrucht und Känguru-Hoden zu verzehren.

Auch diese Promis sollen dabei sein

Vom restlichen gemutmaßten Teilnehmerfeld dürften die deutschen Fans des Formats wenig bis gar nichts gehört haben. Da wäre etwa der ehemalige schottische Fußballer Ally McCoist (62), inzwischen selbst Kommentator für ITV. Er sollte schon vor zwei Jahren nach Australien ziehen, hatte aber angeblich einen Rückzieher gemacht. Ob es im zweiten Anlauf klappen wird?

Eine besondere Persönlichkeit ist Richard Coles (62): Er wurde in den 80er Jahren als Teil des Pop-Duos "The Communards" bekannt, ehe er 2005 zu einem Priester der anglikanischen Kirche wurde. Im Dschungel dürfte sich der Geistliche, der nebenbei auch als Radiomoderator tätig ist, also über seelischen Beistand von ganz oben freuen. Coles hatte 2017 zudem schon bei der britischen Ausgabe von "Let's Dance" mitgemacht.

Die weiteren angeblichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Schauspieler Alan Halsall (42), bekannt für seine Rolle in der langlebigen Dailysoap "Coronation Street" – dem Vorbild der "Lindenstraße". Dean McCullough (32), ein nordirischer Radio-DJ von BBC Radio 1. Tulisa Contostavlos (36), Gründungsmitglied der britischen Hip-Hop-Band N-Dubz. Und die britischen "Loose Women"-Moderatorinnen Jane Moore (62) und GK Barry (25). Wie bei der deutschen Ausgabe auch soll der Rest des britischen Teilnehmerfeldes zudem mit ehemaligen Kandidaten von diversen Dating- und Castingformaten aufgefüllt werden.

Wie geht es bei den deutschen Promis weiter?

Deutsche Dschungel-Fans durften sich im vergangenen August über eine Sonderausgabe des Formats freuen. Im Legenden-Dschungelcamp traten ausschließlich Promis an, die bereits in vorangegangenen Staffeln mitgewirkt hatten. Am Ende konnte Reality-Star Georgina Fleur (34) den "Showdown der Dschungel-Legenden" für sich entscheiden. Die nächste reguläre Ausgabe dürfte wieder Mitte/Ende Januar des kommenden Jahres anstehen, ein genauer Termin steht noch nicht fest.