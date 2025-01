Staffel zwei bricht Rekorde „Squid Game“: Teaser zur dritten Staffel – Starttermin verraten?

Gi-hun (Lee Jung-jae) stellt sich in Staffel zwei wieder den tödlichen Spielen. (sv/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 15:30 Uhr

Auf die zweite Staffel mussten "Squid Game"-Fans drei Jahre warten. Staffel drei scheint aber schon jetzt in greifbarer Nähe zu sein. Noch in diesem Jahr soll das Finale der koreanischen Serie bei Netflix erscheinen.

"Squid Game"-Fans mussten sich lange in Geduld üben. Drei Jahre nach dem Start der gefeierten ersten Staffel kehrte die Erfolgsserie am 26. Dezember 2024 mit der zweiten Staffel zu Netflix zurück. Nur eine Woche später bricht die koreanische Dramaserie Rekorde und Netflix teast bereits die nächste Staffel an.

Video News

68 Millionen Mal wurde die neue Staffel nach Angaben von Netflix angesehen und führte damit die Liste der nicht-englischsprachigen Serien an. In 92 Ländern landete "Squid Game" auf Platz eins. Zudem ist sie die Serie mit den meisten Aufrufen in der Startwoche und wirft "Wednesday" damit vom Thron, die mit ihrer ersten Staffel 2022 in den ersten sieben Tagen auf 50,1 Millionen Aufrufe kam.

Nur einen Tag nachdem der Streamingdienst diese Rekorde vermeldet hatte, machte er bereits heiß auf mehr: Zum Neujahrstag veröffentlichte Netflix auf X einen ersten Teaser. Die Serie setzt in ihrem Finale offenbar noch einen drauf. In dem 15-sekündigen Clip ist eine zweite Killer-Puppe zu sehen. "Sagt alle hi zu Chui-su", schreibt der Streamingdienst dazu. Dabei handelt es sich um eine Jungen-Puppe, ähnlich wie die bereits bekannte Young-hee, die in dem Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" die verlierenden Spieler eliminiert. Wer nach dem Finale der zweiten Staffel lange genug drangeblieben ist, dürfte diese Szene bereits kennen. Mit der dritten Staffel soll die Geschichte um Gi-hun (Lee Jung-jae, 52), auch bekannt als Spieler 456, und dem tödlichen Squid Game ihr Ende finden.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Kommt die dritte Staffel schon im Juni?

Auf die finale Staffel müssen Fans offenbar nicht mehr allzu lange warten. Die Staffel ist für 2025 angekündigt. Konkreter soll laut der Website "What's on Netflix" der YouTube-Kanal von Netflix Korea geworden sein. Der soll in der Beschreibung zu dem Teaser schon das genaue Startdatum verraten haben. Demnach werde die dritte Staffel von "Squid Game" am 27. Juni anlaufen. Doch der Beitrag wurde inzwischen bearbeitet und offenbart nun kein Datum mehr. Sollte der Staffelstart aber wirklich für Juni 2025 geplant sein, so wäre das noch früher als Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) vermutet hatte. Im Interview mit "Variety" hatte er im Dezember eine vage Prognose abgegeben: "Was ich sagen kann, ist, dass wir nach dem Start von Staffel zwei wohl bald den Starttermin für Staffel drei bekannt geben werden. Ich rechne damit, dass sie im Sommer oder Herbst nächsten Jahres anlaufen wird."

Auf die Frage, was die Zuschauerinnen und Zuschauer inhaltlich in der dritten Staffel erwartet, verweist Hwang auf die Szene am Ende der letzten Folge von Staffel zwei. "Wenn man sich diesen Clip ansieht, gibt er einen kleinen Hinweis darauf, wohin Staffel drei führen wird. Ich denke, das ist alles, was ich im Moment sagen kann."

Darum geht es in der zweiten Staffel

In der zweiten Staffel will Gi-hun, der vor drei Jahren als Sieger des Squid Games hervorging, seinen Gewinn nutzen, um den Hintermännern des tödlichen Spiels das Handwerk zu legen. So macht er sich als Erstes auf die Suche nach dem Rekrutierer (Gong Yoo, 45), der ihm damals den Einstieg in das Squid Game ermöglicht hatte. Doch schon dieser erste Schritt erweist sich als brandgefährlich …