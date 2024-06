Im Élysée-Palast Staatsbankett in Paris: Salma Hayek im gewagten Spitzenkleid

Salma Hayek mit ihrem Ehemann François-Henri Pinault beim Staatsbankett im Élysée-Palast. (hub/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 11:08 Uhr

In Paris gab es für Joe Biden ein Staatsbankett im Élysée-Palast. Ebenfalls eingeladen war Hollywood-Star Salma Hayek, die mit ihrem Ehemann François-Henri Pinault erschien, und für modisches Aufsehen sorgte.

Hollywood-Star Salma Hayek (57) hat beim Staatsbankett im Élysée-Palast zu Ehren von US-Präsident Joe Biden (81) und der First Lady Jill Biden (73) einmal mehr ihren Sinn für Mode unter Beweis gestellt. Die Schauspielerin zeigte sich am Samstagabend (8. Juni) in Paris in einem gewagten dunkelblauen Spitzenkleid, in dem sie neben ihrem Ehemann François-Henri Pinault (62) posierte.

Salma Hayeks Kleid war am Oberteil mit aufwändigen Spitzendetails verziert und wirkte halbtransparent. Der obere Teil der Robe ging über in einen weiten, bodenlangen Rock. Die 57-Jährige ließ sich auf dem roten Teppich in der französischen Hauptstadt auch mit Sonnenbrille ablichten. Sie vervollständigte ihr Outfit mit einer schwarzen Leder-Clutch und einem auffälligen roten Lippenstift sowie dunklem Augen-Make-up. Ihre langen dunklen Haare fielen der mexikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin offen über die Schultern.

François-Henri Pinault trug passend zum Look seiner Frau einen schlichten marineblauen Anzug, den der französische Geschäftsmann mit dunklem Hemd und Krawatte präsentierte. Das Ehepaar ist seit 2006 liiert und seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben Hayek und Pinault die Tochter Valentina Paloma Pinault (16).

Weitere Stars vor Ort

Beim Staatsbankett zu Ehren von Joe und Jill Biden gesellten sich zu dem prominenten Paar abgesehen der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) und seiner ganz in Weiß gekleideten Ehefrau Brigitte Macron (71), auch weitere Stars. Dabei waren unter anderem US-Sänger Pharrell Williams (51), mit Cowboyhut, die französische Schauspielerin Léa Seydoux (38) und der amerikanische Tennisstar John McEnroe (65).

Der Staatsbesuch von Joe Biden in Frankreich dauerte insgesamt fünf Tage. Er nahm unter anderem an einer internationalen Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie teil.