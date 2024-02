Nach langer Leidensgeschichte Star der 80er Jahre: Wrestling-Ikone Virgil stirbt mit 61 Jahren

Michael "Virgil" Jones ist tot. (lau/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 22:55 Uhr

Trauer um Michael "Virgil" Jones. Der Wrestling-Star der 1980er Jahre verstarb am Mittwoch nach langer Leidensgeschichte. Er wurde 61 Jahre alt.

Die Wrestling-Welt trauert um Michael "Virgil" Jones (1962-2024). Der ehemalige WWF-Star verstarb am Mittwoch im Alter von nur 61 Jahren, wie Wrestling-Schiedsrichter Mark Charles III. im Namen der Familie des Verstorbenen auf Facebook bekannt gegeben hat. Auf Virgils offiziellen Instagram-Profil ist die traurige Neuigkeit in der Zwischenzeit bestätigt worden.

Video News

Die lange Leidensgeschichte von Ex-Wrestler Virgil

"Liebe Freunde, mit großer Trauer überbringe ich die Nachricht der Familie Jones vom Ableben unseres geliebten Michael Jones, den wir als Virgil, Vincent, Soul Train Jones und mehr kannten und liebten", heißt es im Facebook-Beitrag von Charles III. Virgil sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) "friedlich im Krankenhaus verstorben".

Virgil debütierte im Jahr 1986 als Profi-Wrestler in der damaligen World Wrestling Federation (WWF), die heute unter dem Namen WWE bekannt ist. Zunächst fungierte er hier als Bodyguard des "Million Dollar Man" Ted DiBiase (70). Doch später wandte sich der Hüne gegen seinen Chef, und besiegte ihn im Ring. 1994 verließ er die WWE, und beendete im Jahr 2000 aufgrund von Verletzungen seine Karriere.

Shocked and saddened to hear the news about Virgil. Rest in peace, my friend. pic.twitter.com/G78YZnSPaS — JakeSnakeDDT (@JakeSnakeDDT) February 28, 2024

Laut der britischen BBC verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Ex-Wrestlers in den vergangenen Jahren zunehmend. Er erkrankte an Darmkrebs und Demenz, und erlitt eine Reihe von Schlaganfällen. In sozialen Netzwerken erinnerten Weggefährten an den Verstorbenen. "Ich bin schockiert und traurig über die Nachricht von Virgil. Ruhe in Frieden, mein Freund", schrieb etwa der ehemalige Wrestling-Star Jake "The Snake" Roberts (68) auf X (ehemals Twitter).