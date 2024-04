Wunderbare Aufnahme im Garten König Charles III.: Das verrät das neue Pärchenbild mit seiner Camilla

Stets an seiner Seite: Königin Camilla und König Charles III. am Ostersonntag. (wue/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 12:17 Uhr

Auf einem neuen Pärchenbild strahlt König Charles III. seine Camilla an. Das verrät die Aufnahme über den Monarchen und die Königin in dieser schwierigen Zeit für das britische Königshaus.

Zusammen mit einem geradezu süßen Pärchenbild von König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) hat der Palast angekündigt, dass der britische Monarch erstmals nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose zu seinen öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird. Das Bild, das die Krönung Charles' vor rund einem Jahr in London feiern soll, zeigt zwar vordergründig einen König und dessen Gemahlin. Zu sehen ist aber vor allem ein Paar, das sich wohl auch in – wie momentan – schwierigen Zeiten voll und ganz aufeinander verlassen kann.

Charles und Camilla: Arm in Arm gegen alle Widrigkeiten

Das Bild wurde von der Fotografin Millie Pilkington aufgenommen – britischen Medien zufolge im Garten des Buckingham-Palastes am Morgen des 10. April, also einen Tag nach dem 19. Hochzeitstag des royalen Paares. Arm in Arm sind die beiden darauf zu sehen, Camilla strahlt in die Kamera, der ebenfalls gut gelaunte Charles hat offenbar nur Augen für sie. Ein Paar, das aussehe, als ob es "keine Sorge in der Welt" habe, wie der britische "Telegraph" feststellt.

Das Foto erzählt aber noch eine viel breitere Geschichte. "Während sich der erste Jahrestag der Krönung nähert, sind Ihre Majestäten weiterhin zutiefst dankbar für die vielen Freundlichkeiten und Segenswünsche, die sie aus der ganzen Welt während der Freuden und Herausforderungen des vergangenen Jahres erhalten haben", heißt es in einer Ankündigung des Palastes zu dem Bild, das unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde.

Entsprechend wird in diesem Rahmen freudig verkündet, dass der König, dessen Krebsdiagnose Anfang Februar öffentlich gemacht wurde, schon sehr bald zu seinen öffentlichen Pflichten zurückkehren wird. Um diesen "Meilenstein" zu betonen, werde Charles zusammen mit Camilla am kommenden Dienstag ein Krebsbehandlungszentrum besuchen. Dort werden die beiden mit medizinischem Fachpersonal sowie Patientinnen und Patienten sprechen. Weitere Termine seien zudem für die darauffolgenden Wochen bereits geplant, darunter ein Staatsbesuch des Kaiserpaares von Japan im Juni.

Camilla weicht nicht von Charles' Seite

Auch dann wird Camilla wohl an Charles' Seite sein – wie auf dem Foto, in den vergangenen Monaten und in den vielen Jahren ihrer Ehe. Insbesondere seit der Erkrankung ihres Ehemannes hat die Königin ein ums andere Mal bewiesen, dass sie für ihn und die Royals zu einem Fels in der Brandung geworden ist. Auch britische Medien sehen die einst so verhasste Camilla als derzeitigen Dreh-und Angelpunkt, schließlich hat Charles' Schwiegertochter, Prinzessin Kate (42), ebenfalls mit einer Krebserkrankung zu kämpfen und sein ältester Sohn, Prinz William (41), konzentrierte sich selbstverständlich vor allem zunächst auf das Wohl seiner Ehefrau und das der gemeinsamen drei Kinder, bevor er kürzlich zu öffentlichen Aufgaben zurückgekehrt ist.

Ein nicht näher benannter Freund habe der Royal-Expertin Rebecca English von der "Daily Mail" entsprechend gesagt: "Ich denke, es ist sehr maßgeblich, dass seine Majestät auf seine Königin schaut und nicht umgekehrt, denn sie ist diejenige, die in den letzten Monaten im Mittelpunkt [der Familie] gestanden hat." Camilla habe sich in einer Rolle wiedergefunden, die sie nie angestrebt habe, "die sie aber wegen des Mannes, den sie liebt, trotzdem übernommen hat".