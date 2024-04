Auch Autor für neuen Jedi-Film gefunden „Star Wars“: Startdatum für „The Mandalorian & Grogu“ bekannt

Der Mandalorianer und Grogu machen 2026 die Kinoleinwände unsicher. (lau/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 19:16 Uhr

Zwei Jahre wird es noch dauern, dann geht "Star Wars" auf der großen Kinoleinwand weiter. Neben dem Starttermin von "The Mandalorian & Grogu" gibt es auch eine zweite Neuigkeit aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Bewegung bei gleich zwei kommenden "Star Wars"-Filmprojekten. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat der mit Spannung erwartete Kinofilm-Ableger zur Erfolgsserie "The Mandalorian" einen offiziellen Starttermin erhalten. "The Mandalorian & Grogu" wird demnach am 22. Mai 2026 – und damit in rund zwei Jahren – in den US-Kinos erscheinen. Dann dürfen sich Fans auf neue Abenteuer rund um den von Pedro Pascal (49) verkörperten Kopfgeldjäger Din Djarin und seinen kleinen grünen Schützling Grogu einstellen.

"Star Wars: Dawn of the Jedi" findet weiteren Drehbuchautor

Damit geht die große Sternenkriege-Saga in absehbarer Zeit auf der Kinoleinwand weiter. Zuletzt war der eher enttäuschende "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" zu Weihnachten 2019 in den Kinos erschienen. In der Zwischenzeit mussten Fans mit den "Star Wars"-Serien auf Disneys Streamingdienst Disney+ vorliebnehmen.

Daneben vermeldet der "Hollywood Reporter", dass James Mangolds (60) kommender "Star Wars"-Film "Dawn of the Jedi" einen weiteren Drehbuchautor gefunden hat. Beau Willimon (46), der bereits auf eine Emmy-Nominierung für das Verfassen einer Episode der umjubelten "Star Wars"-Streamingserie"Andor" zurückblicken kann, wird gemeinsam mit Regisseur Mangold am Film über die Ursprünge des Jedi-Ordens arbeiten. "Star Wars: Dawn of the Jedi" spielt 25.000 Jahre vor den aus den bisherigen Filmen und Serien bekannten Ereignissen, und damit so weit in der Vergangenheit der "Star Wars"-Galaxis wie noch nie zuvor.

Ein offizielles Startdatum für "Dawn of the Jedi" steht gegenwärtig noch nicht fest. Autor und Regisseur Mangold arbeitet derzeit am Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown", in dem Timothée Chalamet (28) den berühmten Sänger verkörpert.