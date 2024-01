Stars Stars trauern um Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer / BREUEL-BILD/ABB BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 09:17 Uhr

Zahlreiche Stars aus der Sport- und Entertainmentbranche trauern um die Fußball-Ikone.

Der Tod von Franz Beckenbauer ruft große Trauer im Netz hervor.

Der „Kaiser“ war am Sonntag (7. Januar) im Alter von 78 Jahren verstorben. Der ehemalige Nationalspieler sei „im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen“, hieß es in einem Statement der Familie. In den sozialen Medien nahmen zahlreiche (Fußball-)Stars Abschied von der Sport-Legende.

„Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen“, schrieb Thomas Müller auf X. „Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast.“ Sein Teamkollege Manuel Neuer postete: „Ruhe in Frieden, Franz.“

Lothar Matthäus teilte auf Instagram mehrere Bilder, die ihn an Beckenbauers Seite zeigen. „Franz, du wirst mir fehlen. Ruhe in Frieden“, betitelte er die Fotoreihe. Auch internationale Fußballstars wie David Beckham äußerten sich zu Beckenbauers Tod. „Sehr traurig über den Verlust eines besonderen Menschen, eines besonderen Spielers und eines wahren Gentleman. Ich sende meine Liebe und Gedanken an Franz‘ Familie und Freunde“, schrieb der Brite.

Doch nicht nur die Fußballwelt zeigt sich geschockt vom Tod des Kaisers. „Franz Beckenbauer ist tot! Ein einmaliger Sportler, ein großartiger Botschafter des deutschen Fußballs, Weltmeister als Spieler und Trainer, die Lichtgestalt, aber vor allem Mensch und noch mehr Familienmensch“, trauerte ‚Let’s Dance‘-Juror Joachim Llambi. Moderator Johannes B. Kerner wiederum erklärte in seiner Instagram-Story: „So dankbar, ihn kennen lernen zu können, so dankbar für die gemeinsame Arbeit. Ein unfassbar besonderer Mensch. Ruhe in Frieden, Franz.“