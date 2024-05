Ehrenoberst von Heeresflieger Statt an Harry: König Charles verleiht Prinz William Militär-Titel

SpotOn News | 09.05.2024, 10:28 Uhr

Prinz William wird neuer Ehrenoberst des Army Air Corps. Eigentlich wäre Prinz Harry prädestiniert für diese Aufgabe. Reine Routine von König Charles oder weitere Spitze in Richtung des abtrünnigen Sohns?

Ist es eine weitere Spitze aus dem Königshaus in Richtung Prinz Harry (39)? Oder einfach nur Zufall? Wie unter anderem "The Independent" berichtet, gab der Buckingham Palast am Dienstag bekannt, dass Thronfolger Prinz William (41) die Nachfolge von König Charles III. (75) als Ehrenoberst des Army Air Corps, ein Regiment der Heeresflieger, übernehmen wird. Wie das Blatt überdies berichtet, wäre diese Ehre eigentlich Prinz Harry zuteilgeworden, wenn dieser nicht im Jahr 2020 als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie zurückgetreten wäre.

Die Verkündung dieser Entscheidung fällt ausgerechnet auf den Zeitraum des aktuellen, dreitägigen Besuchs von Prinz Harry in seiner alten Heimat. Wie das Büro des jüngeren Sohnes des Königs bekannt gab, wollte sich Harry eigentlich mit seinem Vater treffen. Aufgrund des vollen Terminkalenders des Monarchen sei dies aber nicht möglich. So war weder der König noch Harrys Bruder, Prinz William, bei einem Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale vor Ort.

Prinz Harry war in Afghanistan im Kampfeinsatz

Sowohl William als auch Harry sind ausgebildete Militärpiloten. Das Besondere: Prinz Harry diente während seines zweiten Afghanistan-Einsatzes bis 2014 persönlich im Army Air Corps. Vom Palast hieß es in einer Erklärung nur lapidar: "Seine Majestät der König wird offiziell die Rolle des Obersts des Heeresfliegerkorps an Seine Königliche Hoheit den Prinzen von Wales übergeben." König Charles hatte diese Ehre selbst 31 Jahre lang inne.

Prinz William wurde als direkter Thronfolger nicht in aktiven Konflikten eingesetzt, sondern diente als Such- und Rettungspilot. Später flog er Rettungshubschrauber. Prinz Harry hingegen wurde am Kampfhubschrauber Apache ausgebildet und bereits 2011 zum Hauptmann befördert. Bereits 2007 wurde er in Afghanistan stationiert, 2012 folgte ein weiterer Kampfeinsatz.

Ein Oberstleutnant des Heeresfliegerelements lobte die fliegerischen Leistungen einst in einem Interview. So habe Harry als Apache-Pilot "den Gipfel der fliegerischen Exzellenz erreicht" und sei eine "echte Inspiration für die vielen Offiziere und Soldaten des Army Air Corps gewesen". Umso verwunderlicher, dass Prinz Harry nicht den Ehrenoberst-Titel übernimmt, obwohl dies laut Royal-Experten auch trotz seines Rückzugs aus der vordersten Linie der britischen Monarchie möglich gewesen wäre.