Taille zeigen! Steht jeder Frau: Blazer kombinieren wir nun mit diesem Accessoire

Ein Accessoire mit großem Effekt: Ein Taillengürtel macht sich perfekt zum weit geschnittenen Oversize-Blazer. (eee/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 21:20 Uhr

Ein cooler High-Fashion-Look, der jeder Frau steht: Blazer kommen im Alltag oft zum Einsatz. Fashionistas stylen ihn aktuell aber mit einem bestimmten Accessoire.

Einen schicken Blazer sollte jede Frau im Kleiderschrank haben. Warum? Das It-Piece ist ein regelrechter Evergreen, heutzutage vielseitig kombinierbar und es verleiht jedem noch so lässigen Look ein wenig Eleganz. Fashionistas wie "Emily in Paris"-Star Ashley Park (33) stylen das Must-have aktuell vor allem mit einem Accessoire: einem Taillengürtel.

Mut zur Farbe!

Wirft man einen Blick auf den Instagram-Account der US-Schauspielerin, so findet man gleich mehrere Outfits mit Blazer-Gürtel-Kombi. Bei den Dreharbeiten in Rom zeigte sich die "Emily in Paris"-Schauspielerin in einem fliederfarbenen Longblazer mit Oversize-Schnitt, den sie mit einem weißen Gürtel gestylt hat. Darunter trug sie ein weißes Hemd und um den Hals eine hellblaue Rüschen-Fliege. Hinzu kamen ebenfalls weiße Kniestrümpfe, weiße Sandalen und zu guter Letzt eine silberne Henkeltasche und eine Kapitänskappe – mehr Stilgefühl geht kaum!

Ein weiteres Hingucker-Outfit mit französischem Flair war Parks türkisgrüner Longblazer, den sie mit einem breiten, hellblauen Taillengürtel kombiniert hat. Eine ebenfalls türkisgrüne Mini-Bag mit goldenen Details und blau-weiße Overknee-Stiefel sorgten für noch mehr Extravaganz bei dem High-Fashion-Look, ebenso wie eine weiße Matrosenmütze.

Die schlichte Variante

Eine deutlich schlichtere, aber dennoch moderne Variante präsentierte Model Angelina Kirsch (35) auf Instagram. Ihr schwarzer Hosenanzug bekam durch einen gemusterten Gürtel mit silberner Schnalle prompt ein modisches Upgrade. Mit magentafarbenen Pumps brachte sie noch ein wenig Farbe ins Spiel. Ihre blonden Haare stylte sie offen und glatt. Zudem kamen silberne Kreolen zum Einsatz.

Unser Styling-Tipp: Auf farbige Accessoires setzen, wenn der Hosenanzug wie bei Angelina Kirsch eher schlicht und dezent ausfällt. Ein pinker oder weißer Gürtel betont unsere schmale Körpermitte dann zusätzlich. Sind Anzughose und Blazer etwa in Pink, Gelb oder Weiß gehalten, passt dazu wiederum ein schlichter Gürtel in Schwarz. Zudem ergibt es ein harmonisches Gesamtbild, wenn Schuhe und Handtasche farblich zum Gürtel passen.