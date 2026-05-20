Stars Stephen Colbert über Ende ‚The Late Show’: Er sieht auch Vorteile

Stephen Colbert at Paley Fest LA - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 09:00 Uhr

Stephen Colbert glaubt, CBS habe ihn vielleicht gerettet, indem der Sender ‚The Late Show‘ eingestellt hat.

Der 62-jährige Komiker wird Ende dieser Woche die allerletzte Folge von ‚The Late Show‘ moderieren, nachdem CBS 2025 bekannt gegeben hatte, die Late-Night-Talkshow einzustellen, und Colbert sieht diese Entscheidung nun mit einer gewissen Gelassenheit.

Der Moderator – der die Show seit 2015 moderiert – sagte gegenüber ‚People‘: „Ich meine, man kann das nicht ewig machen. Man muss sich überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, aber wer weiß?

Vielleicht hat CBS mir das Leben gerettet, denn es kostet viel Kraft, die Show jeden Tag zu machen, und jetzt werde ich mit genügend Zeit und Energie zurücktreten, um andere Dinge zu tun, die ich tun möchte.“

Colbert verriet auch, wie er seinen ersten Tag nach dem Ende von ‚The Late Show‘ verbringen wird. Der TV-Star sagte: „Ich fahre zur Hochzeit meines Bruders nach Washington D.C. Meine [acht] Geschwister und [ihre] Ehemänner und Ehefrauen kommen zur letzten Sendung, und dann steigen wir alle am nächsten Tag in den Zug und fahren nach D.C., um zu Tommys Hochzeit zu gehen.“ Colbert freut sich darauf, dass der Fokus ausnahmsweise einmal auf seinem Bruder liegt und nicht auf ihm selbst. Er sagte: „Das ist toll, ich liebe es. Am nächsten Tag steht nicht ich im Mittelpunkt, sondern mein Bruder. Das ist viel besser. Wir werden uns betrinken und singen. Wir alle glauben, wir hätten gute Stimmen. Das ist die große Gefahr in unserer Familie, besonders bei den Männern. Es wird großartig.“

Stephen Colbert kündigte im Juli 2025 die Absetzung von ‚The Late Show‘ an.