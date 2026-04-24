Stars Stephen Colbert kündigt ’spannenden‘ Gast für eine seiner letzten ‚Late Show‘-Sendungen an

Stephen Colbert at Paley Fest LA - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 14:00 Uhr

Stephen Colbert kündigt 'spannenden' Gast für eine seiner letzten 'Late Show'-Sendungen an.

Stephen Colbert wird Barack Obama in einer seiner letzten Ausgaben von The Late Show with Stephen Colbert interviewen.

Der 61-jährige Late-Night-Moderator bereitet sich auf das Ende der ikonischen Sendung am 21. Mai vor, doch zuvor wird er noch einmal mit dem ehemaligen US-Präsidenten sprechen. In seiner Sendung sagte Colbert: „Bevor wir anfangen, habe ich eine kurze, aber aufregende Ankündigung. Am Dienstag, dem 5. Mai, werde ich hier bei ‚The Late Show‘ ein Interview mit Barack Obama führen – sein erstes Gespräch aus dem Obama Presidential Center in Chicago.“

Der offizielle Account der Obama Foundation kommentierte: „Couch ist reserviert. Lautstärke hoch. Bereit.“ Colbert und Obama haben bereits mehrfach miteinander gesprochen, unter anderem zu Zeiten von Comedy Central sowie in den Jahren 2016 und 2020. Die Sendung bei CBS endet mit der aktuellen Staffel am 21. Mai, doch Colbert betonte, dass er noch nicht bereit sei, „loszulassen“. Im Gespräch mit Oprah Winfrey erklärte er, wie sehr er an seinem Team hängt. Er sagte: „Ich halte noch immer krampfhaft an all den Menschen fest, die ich liebe und mit denen ich all die Jahre gearbeitet habe.“

Colbert, der derzeit am neuen ‚Der Herr der Ringe‘-Film ‚Shadow of the Past‘ arbeitet, pflegt weiterhin enge Beziehungen zu Band, Kamerateam sowie Licht- und Tontechnik. Er und Oprah waren sich außerdem einig, wie wichtig das Publikum für eine Talkshow ist: „Das Publikum ist sehr ehrlich in seiner Beteiligung… es hört zu und reagiert.“ Die Ankündigung erfolgte kurz nach seiner Kritik an Paramount wegen einer Vergleichszahlung von 16 Millionen Dollar an Donald Trump sowie während laufender Fusionspläne mit Skydance. Während CBS betonte, das Aus der Sendung sei „rein finanziell“ bedingt, vermuten viele andere Gründe. Colbert selbst wollte sich nicht an Spekulationen beteiligen. Gegenüber ‚GQ‘ sagte er: „Die Leute können ihre Theorien haben. Ich habe meine eigenen Gefühle dazu, aber es bringt mir nichts, mich jetzt öffentlich darauf einzulassen.“