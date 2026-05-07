Stars Stephen Colbert hätte sich mehr Kontrolle über sein TV-Aus gewünscht

Stephen Colbert at Paley Fest LA - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 09:00 Uhr

Stephen Colbert wünscht sich, er könnte ‚The Late Show‘ zu seinen eigenen Bedingungen verlassen.

Der 61-jährige Komiker moderiert die CBS-Talkshow ‚The Late Show‘ seit September 2015, doch Colbert bedauert, dass die Sendung aus Kostengründen eingestellt wird.

Auf die Frage, wie es aussehen würde, wenn er zu seinen eigenen Bedingungen gehen würde, sagte Stephen gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich meine, ziemlich genau so – ich wäre nur ein bisschen älter. Und es wäre meine Entscheidung gewesen, und ich hätte wahrscheinlich etwas früher gewusst, wie die letzte Sendung aussehen würde.“

Colbert moderierte von 2005 bis 2014 ‚The Colbert Report‘ und ist dankbar, dass er diese Show verlassen konnte, als er es wollte. Er reflektierte: „Bei ‚The Colbert Report‘ habe ich diesen Tag selbst gewählt – ich habe es niemandem gesagt, aber ich wusste es schon zwei Jahre im Voraus. Nun, diesen Tag haben wir nicht gewählt. Wir wissen jetzt, wie es sein wird, aber es hat ein paar Monate gedauert. Aber vielleicht haben sie mir ein Geschenk gemacht, denn ich hatte viele Witze parat, die ich über das Ende der Show machen konnte, und hätte ich beschlossen, die Show zu beenden, wäre ich der Bösewicht – darüber lässt sich schwer Witze machen.“

Colbert kündigte im Juli 2025 die Absetzung von ‚The Late Show‘ an. Der Komiker bestätigte, dass CBS seiner nächtlichen Talkshow den Stecker gezogen habe, wobei die letzte Folge im Mai ausgestrahlt werden soll. Er sagte: „Bevor wir mit der Show beginnen, möchte ich euch etwas mitteilen, das ich erst gestern Abend erfahren habe. Nächstes Jahr wird unsere letzte Staffel sein, der Sender wird ‚The Late Show‘ im Mai einstellen.“ Stephen – der 2015 Letterman an der Spitze abgelöst hatte – fügte hinzu: „Das Ganze hört einfach auf. Ich möchte aber sagen, dass die Leute bei CBS großartige Partner waren … Und ich bin dem Publikum dankbar – euch, die ihr jeden Abend dabei wart, hier, da draußen und auf der ganzen Welt.“