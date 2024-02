Film Stephen King über die Verzögerung der ‚Salem’s Lot‘-Verfilmung

Stephen King - September 2017 - Getty Images - SiriusXM BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 12:00 Uhr

Stephen King hat sich zu Warner Bros.’ Verzögerung der Veröffentlichung von ‚Salem’s Lot‘ geäußert.

Gary Daubermans Verfilmung von Kings Roman von 1975 war im vergangenen Jahr aus dem Veröffentlichungsplan des Filmstudios gestrichen worden, wobei der gefeierte Autor über diesen Schritt jedoch verwirrt sei, weil er von dem Projekt beeindruckt war, als er es sich ansah.

In einem Beitrag auf seinem Account auf der Social-Media-Plattform X schrieb der Autor: „Unter uns, Twitter, ich habe mir den neuen ‚SALEM’S LOT‘ angeschaut und er ist ziemlich gut. Es ist ein Horrorfilm der alten Schule: langsamer Aufbau, großer Gewinn. Ich bin mir nicht sicher, warum WB ihn zurückhält; es ist ja nicht so, als ob er peinlich wäre, oder so. Wer weiß das schon. Ich bin einfach für das Schreiben der Dinge verantwortlich.“ Im letzten Oktober war darüber berichtet worden, dass Warner Bros. geplant habe, den Film auf HBO Max zu veröffentlichen, weil der SAG-AFTRA-Streik „einen wachsenden Bedarf an Inhalten“ bei dem Streaming-Dienst geschaffen hatte. Warner Bros. ist in die Kritik geraten, weil es die Veröffentlichung von Filmen wie ‚Batgirl‘ und ‚Coyote vs. Acme‘ auf Eis legte. Peter Safran, der Co-Vorsitzende von DC Studios, erklärte im letzten Jahr gegenüber ‚Variety‘: „Bei ‚Batgirl‘ geht es nicht darum, dass der Film zu spät abgesetzt wurde. Ich habe den Film geschaut und es gibt dabei viele unglaublich talentierte Leute vor und hinter der Kamera.“