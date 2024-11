Jetzt auch Horror-Autor Stephen King: Nach Gerüchten, er sei von Elon Musks Plattform X verbannt worden, verlässt der Schriftsteller die Plattform freiwillig und verabschiedet sich in einem letzten Post.

Wie zahlreiche weitere Prominente, hat nun auch Horror-Autor Stephen King (77) der Plattform X (ehemals Twitter) den Rücken gekehrt, wie die "Daily Mail" berichtete. Demnach erfolgt sein Rückzug nur wenige Tage, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass X-Chef Elon Musk (53) den Autor von der Plattform verbannt habe.

Seinen jetzigen Schritt erklärte der 77-Jährige wie folgt: "Ich verlasse Twitter. Ich habe versucht zu bleiben, aber die Atmosphäre ist einfach zu toxisch geworden. Folgt mir auf Threads, wenn ihr möchtet", forderte er seine Follower in einem letzten Post auf der Plattform auf. Nur einen Tag zuvor hatte King alle Gerüchte um seinen Rausschmiss von X dementiert, indem er ein Foto seines Hundes mit dem Kommentar "Molly, auch bekannt als das Ding des Bösen, erwägt, den Musk-Mann zu beißen" postete.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.

Zuvor hatten verschiedene Medien, wie "The Independent" darüber berichtet, dass der Beststeller-Autor von der Plattform verbannt worden sei, nachdem er Musk als "Trumps First Lady" bezeichnet habe. Auf X äußerte sich King dazu folgendermaßen: "Ich sehe, es geht das Gerücht um, ich hätte den Musk-Mann Trumps neue First Lady genannt. Das habe ich nicht, aber nur, weil ich nicht daran gedacht habe. Es geht auch das Gerücht rum, Muskie hätte mich von Twitter geworfen. Und trotzdem bin ich hier."

I see there's a rumor going around that I called the Musk-man Trump's new first lady. I didn't, but only because I didn't think of it. There's also a rumor going around that Muskie kicked me off Twitter. Yet here I am.

— Stephen King (@StephenKing) November 13, 2024