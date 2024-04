Ab der zweiten Staffel Steve Buscemi stößt zum Cast von „Wednesday“ dazu

Steve Buscemi soll in der zweiten Staffel von "Wednesday" dabei sein. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 16:01 Uhr

Die Netflix-Serie "Wednesday'" wird in der zweiten Staffel um eine Figur reicher: Steve Buscemi soll zum Cast dazustoßen. Viele Details sind noch nicht bekannt.

Fans warten sehnsüchtig auf die zweite Staffel der Netflix-Serie "Wednesday". Bisher sind nur wenige Details durchgesickert. Nun berichtet "Variety", dass Schauspieler Steve Buscemi (66) für die Fortsetzung der Comedy-Horror-Serie dazustoßen wird. Das Branchenportal beruft sich auf exklusive Quellen.

Video News

Demnach sind genaue Details zu seiner Rolle noch geheim, es wird aber vermutet, dass Buscemi den neuen Direktor der Nevermore Academy spielen wird. Der Streamingdienst Netflix und Buscemi selbst bestätigten die Nachricht noch nicht.

Was ist zu Staffel 2 von "Wednesday" bekannt?

Auch weitere Details zur zweiten Staffel sind noch nicht bekannt. Jenna Ortega (21) soll in der Hauptrolle als titelgebende Tochter der Addams Family zurückkehren. Die erste Staffel endete damit, dass Wednesday erfolgreich eine Reihe von grausamen Morden aufklärte und den Versuch, Nevermore und seine Schüler zu zerstören, vereitelte.

Steve Buscemi ist ein weithin gefeierter Schauspieler, mit vielen Auszeichnungen und einer umfangreichen Filmografie. In seiner mehr als 40 Jahre spannenden Karriere war er unter anderem in Filmen wie "Fargo" (1996) oder "The Big Lebowski" (1998) zu sehen. 2011 erhielt er einen Golden Globe für seine Rolle in der Fernsehserie "Boardwalk Empire" sowie 2011 und 2012 jeweils einen Screen Actors Guild Award.

Dreharbeiten sollen Ende April beginnen

Die erste Staffel von "Wednesday" erschien im November 2022 bei Netflix und ist eine der meistgesehenen Serien des Streamingdiensts. Sie wurde für zwölf Emmys nominiert und gewann vier. Bereits im Januar 2023 wurde die Serie für eine weitere Staffel verlängert. Die Produktion verzögerte sich aufgrund der Autoren- und Schauspielerstreiks, die 2023 Hollywood lahmlegten. Die Dreharbeiten sollen Ende April in Irland beginnen. Laut Medienberichten müssen sich Fans aber noch bis 2025 gedulden, um die zweite Staffel bei Netflix zu sehen.