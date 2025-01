Stars Steve Guttenberg: Tatkräftige Unterstützung inmitten der Waldbrände

Bang Showbiz | 15.01.2025, 09:00 Uhr

Steve Guttenberg hat sich entschieden, inmitten der Waldbrände in Los Angeles zu „stehen und zu kämpfen“.

Der 66-jährige Schauspieler tut sein Bestes, um sein Haus und seine Nachbarschaft angesichts der erneuten Bedrohung durch starke Winde in der Stadt zu schützen. Steve, dessen Haus in Pacific Palisades bisher von den Bränden verschont geblieben ist, sagte ,People‘: „Ich habe jetzt die Wahl, mich hinzusetzen und zu gehen oder aufzustehen und zu tun, was ich kann. Ich entscheide mich dafür, aufzustehen und zu kämpfen. Und zu helfen.“

Der ,Police Academy’-Darsteller, hat sich mit einigen seiner Nachbarn zusammengetan, um die örtliche Gemeinde zu schützen. Eine Insider erzählte ,People’: „Sie essen zusammen, arbeiten daran, Gestrüpp aus dem Weg zu räumen, versuchen, Schwelbrände zu löschen und bekämpfen Glutnester in der Luft. Sie haben Lebensmittel und lebensnotwendige Dinge, tragbare Heizgeräte und Wasser über die Hilfsorganisationen erhalten und teilen alles miteinander und kümmern sich umeinander.“ Steve und seine Nachbarn sehen sich aufgrund der zunehmenden Winde in der Gegend von Los Angeles einer neuen Bedrohung gegenüber. Der Insider fügte hinzu: „Heute nimmt der Wind zu, also versucht er, so viel wie möglich in der Nachbarschaft aufzuräumen und zu reinigen. Es ist wirklich ein Spiel des Abwartens.“