Protest von jüdischen Filmschaffenden Offener Brief verurteilt Oscar-Rede von „Zone of Interest“-Regisseur Ein offener Brief von jüdischen Filmschaffenden in Hollywood kritisiert Jonathan Glazer. Der Regisseur von „The Zone of Interest“ hatte in seiner Rede bei der Oscar-Verleihung die israelische Militäroperation in Gaza in eine Reihe mit dem Holocaust gestellt.