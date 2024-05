Diese Städte sind betroffen Stimmprobleme: Bruce Springsteen muss eine Pause einlegen

Bruce Springsteen auf der Bühne. (smi/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 09:28 Uhr

Nach der kurzfristigen Absage seines Auftritts in Marseille: Bruce Springsteen muss eine längere Pause einlegen. Drei Konzerte in Europa werden verschoben. Es ist nicht die erste Unterbrechung seiner Welttournee aus gesundheitlichen Gründen.

Bruce Springsteen (74) muss länger pausieren. Nachdem er am Samstag kurzfristig seinen Gig in Marseille abgesagt hatte, fallen nun auch seine Konzerte in Prag und Mailand aus. In der tschechischen Hauptstadt wollte der "Boss" mit seiner E Street Band am 28. Mai 2024 auftreten, in Mailand am 1. und 3. Juni. Das gab das Team des Superstars unter anderem auf Instagram bekannt.

"Nach der gestrigen Verschiebung des Auftritts in Marseille aufgrund von Stimmproblemen haben weitere Untersuchungen und Beratungen dazu geführt, dass die Ärzte entschieden haben, dass Bruce in den nächsten zehn Tagen nicht auftreten sollte", heißt es in dem Statement.

Neue Termine sollen bald kommen

Neue Termine für die Konzerte am Flughafen Letnany und im Mailänder Stadion San Siro sollen zeitnah verkündet werden. Ticketbesitzer können sich die Kosten an ihrem ursprünglichen Kaufort erstatten lassen. Bruce Springsteen erhole sich laut der Botschaft gut. Die Europatour soll dann planmäßig am 12. Juni in Madrid weitergehen. Der einzige Stopp in Deutschland ist am 5. Juli in Hannover.

Video News

Stimmprobleme und Magengeschwür bremsten den Boss zuletzt aus

Bruce Springsteen musste bereits im September 2023 den US-Teil seiner Welttour unterbrechen. Ein Magengeschwür bremste damals den Rockstar aus. Er sagte bis zum Jahresende alle geplanten Termine in seinem Heimatland ab. Im März 2024 meldete sich der "Born in the USA"-Sänger in Phoenix, Arizona zurück.

Ausgelöst durch das Magengeschwür plagten Bruce Springsteen bereits im letzten Jahr Stimmprobleme. Sein Zwerchfell schmerzte so, dass er Angst hatte, nie mehr singen zu können. Das verriet er bei seinem Comeback im Frühjahr in einem Radiointerview.