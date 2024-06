Mehrere Bandmitglieder erkrankt Sorge um Neil Young: Komplette Nordamerika-Tournee wurde abgesagt

Neil Young musste seine aktuelle Tournee absagen. (dr/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 09:17 Uhr

Die angekündigte Tournee von Neil Young durch Kanada und die USA musste überraschend abgesagt werden. Der Grund: Mehrere Bandmitglieder seien nach einem Konzert im Mai in Detroit erkrankt. Ob auch die Rock-Legende selbst unter den Erkrankten ist, ist bislang nicht erklärt.

Sorge um die kanadische Singer-Songwriter-Ikone Neil Young (78). Wie er selbst auf seiner offiziellen Webseite mitteilte, musste seine aktuelle Tournee auf unbestimmte Zeit abgebrochen werden. Der Grund: Einige Mitglieder aus seiner Band Crazy Horse seien nach dem letzten Auftritt in Detroit Mitte Mai krank geworden und hätten sich noch nicht vollständig erholt. Ob er auch selbst damit gemeint ist, oder um welche Art von Leiden es sich handelt, geht aus dem Statement nicht hervor.

Betroffen von dieser Absage sind sieben Shows in Kanada und drei Auftritte in den USA, die eigentlich bis Ende September geplant waren. In der Mitteilung heißt es weiter, dass versucht werden wird, einige der ausgefallenen Termine nach der "großen, ungeplanten Pause" nachzuholen. Ein Zeitrahmen für die Ersatzkonzerte wurde jedoch nicht genannt. "Wir wissen, dass viele von euch Reisepläne gemacht haben und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Danke für euer Verständnis und eure Geduld", heißt es weiter.

Neil Young erlitt vor knapp 20 Jahren einen Herzstillstand

Neil Young, der schon im Kindesalter die Diagnose Diabetes Typ 1 bekam, hatte bereits mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So musste er sich im Frühjahr 2005 wegen eines lebensgefährlichen Hirnaneurysmas operieren lassen, nachdem er massive Sehstörungen erlitten hatte. Nach dem eigentlich erfolgreichen, minimalinvasiven Eingriff brach er jedoch zwei Tage später auf offener Straße bewusstlos zusammen. Damaligen Medienberichten zufolge habe Young in der Folge sogar einen Herzstillstand erlitten, konnte von den Ärzten jedoch gerettet werden. Wenige Monate nach diesem Vorfall stand der Musiker wieder auf der Bühne.

Neil Young gilt als einer der einflussreichsten Musiker in Nordamerika. In seinen Werken vereint er seit Jahrzehnten unterschiedliche Musikrichtungen wie Folk, Country, Blues, Rock und Pop. Zu seinen größten Hits zählen "Heart of Gold", "Hey Hey, My My (Into the Black)" oder "Rockin' in the Free World". Er gilt als stilprägend für unzählige Rockbands und als Vordenker der legendären Grunge-Bewegung der 1990er-Jahre, die mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden eine ganze Generation begeisterte.