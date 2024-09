Musik Sting: Veröffentlichung seines neuen Songs ‚I Wrote Your Name (Upon My Heart)‘

Bang Showbiz | 05.09.2024, 16:00 Uhr

Der Musiker hat seinen ersten neuen Song seit seinem Album von 2021 veröffentlicht.

Sting hat seinen ersten neuen Song seit seinem Album ‚The Bridge‘ von 2021 veröffentlicht.

Der ehemalige Police-Sänger hat den Track ‚I Wrote Your Name (Upon My Heart)‘ herausgebracht, der einen Blues-Beat hat, der von Bo Diddleys Single ‚Bo Diddley Beat‘ aus dem Jahr 1955 inspiriert wurde.

Zu dem Musiker gesellen sich Dominic Miller an der Gitarre, Chris Maas am Schlagzeug und Martin Kierszenbaum an der Orgel. Dominic und Chris waren vor kurzem als Mitglieder des neuen Trios STING 3.0 vorgestellt worden und werden am Samstag (7. September) das BBC Radio 2 In The Park-Konzert in Preston in England anführen. Am 17. und 18. September werden die Künstler dann im Fillmore Theater in Detroit in Michigan ihre Nordamerika-Tournee starten. Chris war der Tournee-Schlagzeuger von Mumford and Sons, wobei Dominic Stings langjähriger Kollaborateur und Tournee-Gitarrist ist. Das Trio wird Stings größte Hits und an einigen Orten mehrere Konzerte spielen. Unterdessen hatte Billy Joel vor kurzem verraten, dass seine Traum-Supergroup aus Sting, Don Henley und „vielleicht“ John Mayer bestehen würde. Joel nannte den ‚Shape of My Heart‘-Star, den Rocker der Eagles und den ‚Half of My Heart‘-Sänger als die Musiker, die er engagieren würde, um ein ultimatives All-Star-Ensemble zu gründen.