Yungblud: Neue Musik von Lewis Capaldi klingt ‚großartig'

Lewis Capaldi - Berlin February 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 14:00 Uhr

Der britische Alternative-Rocker schwärmt von den neuen Songs seines Musikerkollegen.

Yungblud verrät, dass die neue Musik seines Kumpels Lewis Capaldi „großartig“ ist.

Der 28-jährige Sänger hat sich seit seiner Tourette-Attacke auf der Glastonbury-Bühne im Juni 2023 aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Yungblud – der gerade mit seiner neuen Single ‚Hello Heaven, Hello‘ zurückgekehrt ist – hat enthüllt, dass sein Freund sich darauf konzentriert, seine mentale Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen, aber bereits neues Material in der Tasche hat.

In der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ wird der britische Alternative-Rocker mit den folgenden Worten zitiert: „Ich habe seine neue Musik gehört und sie klingt großartig. Er arbeitet gerade an seiner mentalen Gesundheit.“ Yungblud fügte hinzu: „Ich liebe ihn, weil er und ich diese Reise zusammen gemacht haben. Wir haben es zur gleichen Zeit erlebt und er ist vielleicht der einzige Freund, der weiß, was ich durchmache, genauso wie ich weiß, was er durchmacht.“

Über den Rat, den Lewis ihm zu einer neuen Ballade gab, verriet der 27-Jährige: „Als ich dieses Album gemacht habe, war ich wirklich eng mit Lewis, und er meinte: ‚Sing einfach, Mann.‘ Und wir haben eine riesige britische Schauspielerin im Video. Es wird ikonisch.“

Lewis – dessen zweites Album ‚Broken By Desire to be Heavenly Sent‘ 2023 Platz eins der britischen und Platz vier der deutschen Charts erreichte – hatte 2023 angekündigt, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

In einem ausführlichen Statement, das der ‚Pointless‘-Interpret in den sozialen Medien teilte, hieß es: „Die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mich an die Auswirkungen meines Tourette-Syndroms zu gewöhnen, und am Samstag wurde es offensichtlich, dass ich viel mehr Zeit damit verbringen muss, meine mentale und physische Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe.“