In Stockholm Strahlende Kronprinzessin Victoria genießt Namenstag mit ihrer Familie

Victoria von Schweden mit Ehemann Daniel von Schweden und den Kindern Oscar und Estelle. (jom/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 17:45 Uhr

Kronprinzessin Victoria hat an diesem Dienstag ihren Namenstag in Stockholm gefeiert. Wie gewohnt begleitete sie dabei ihre Familie, die ebenfalls sichtlich Freude an dem Event hatte.

Victoria von Schweden (46) hat an diesem Dienstag (12. März) traditionell ihren Namenstag gefeiert. Mit ihrem Ehemann Daniel von Schweden (50) und ihren Kindern Oscar (8) und Estelle (12) zeigte sich die Kronprinzessin im Schlosshof von Stockholm, wo eine Parade der schwedischen Armee mit Ehrengarde, Obergarde und einer Musikkapelle auf sie wartete. Beglückwünscht wurde sie auch mit Blumen, wie in einem Instagram-Post der schwedischen Royals zu sehen ist.

Harmonisches Duo

Nicht nur die Kronprinzessin strahlte an ihrem Namenstag. Auch ihre Tochter hatte sichtlich Spaß bei dem Termin und klatschte und lachte immer wieder mit ihrer Mutter. Das Duo wurde zudem bei einem liebevollen Moment gesichtet, als Victoria einen Arm um die Schulter ihrer Tochter legte und ihr etwas zuflüsterte. Die 46-Jährige hob sich in Sachen Outfit von ihrer Familie ab.

Victoria trug einen auffälligen, hellblauen Mantel und kombinierte dazu schwarze Lederhandschuhe und eine dunkelblaue Hose. Ihre Haare hatte sie sich zu einem Dutt zurückgesteckt, das Make-up hielt sie dezent. Ihre Familie hielt sich bei den Outfits hingegen farblich zurück. Prinzessin Estelle wählte einen cremefarbenen Mantel mit einem leicht gemusterten Schal derselben Farbe. Ihr Vater kam in einem dunkelblauen Mantel und Bruder Oscar, der am 2. März seinen achten Geburtstag feierte, trug einen Komplett-Look mit Mantel, Mütze und Schal in Dunkelblau.