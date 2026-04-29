Stars ‚Stranger Things: Tales From ’85‘ für zweite Staffel bestätigt

Ian Graham and Eric Robles at Stranger Things: Tales from '85 theatrical preview - Getty - April '26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 09:00 Uhr

‚Stranger Things: Tales From ’85‘ wurde nur wenige Tage nach dem Start der neuen Serie für eine zweite Staffel verlängert.

Die animierte Netflix-Spin-off-Serie, die die Hawkins-Crew beleuchtet und zeitlich zwischen Staffel zwei und drei der Hauptserie angesiedelt ist, kehrt mit weiteren Episoden und Geschichten aus dem beliebten Franchise zurück.

Showrunner Eric Robles sagte gegenüber Tudum: „An Staffel 1 zu arbeiten, war eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Jetzt, da sie draußen in der Welt ist, zu sehen, wie die Fans eine Verbindung zu diesen Charakteren aufbauen – egal, ob sie sie schon seit Jahren lieben oder ihnen zum ersten Mal begegnen – war wirklich etwas Besonderes.“ Er freut sich darauf, die Reise fortzusetzen und das ganze Team sei begeistert, für Staffel 2 in den Winter ’85 zurückkehren zu können. Er fügte hinzu: „Der Hawkins Investigators Club ist zurück, und eine neue paranormale Bedrohung ist aus den verlassenen Silberminen der Stadt aufgetaucht. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans entdecken, wohin diese Entität und die geheimnisvolle blaue Blume, die wir am Ende von Staffel 1 im Upside Down gesehen haben, unsere jungen Helden führen werden.“ Eric bestätigte auch, dass alle Staffeln von ‚Tales From ’85‘ „nicht isoliert“ sind, sondern eine direkte Verknüpfung miteinander haben.

Die Animationsserie stieg auf Platz 7 der Netflix-Top-10 ein und sicherte sich einen Platz unter den 15 erfolgreichsten Animationsserienstarts aller Zeiten. ‚Stranger Things: Tales From ’85‘ folgt den Figuren, die Fans kennen und lieben, mit einer neuen Sprecherriege, die die Rollen von Darstellern wie Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink und Noah Schnapp übernimmt. Eleven wird von Brooklyn Davey Norstedt gesprochen, während Luca Diaz Mike spricht, Benjamin Plessala Will und Braxton Quinney Dustin. Die Hauptbesetzung wird ergänzt durch Jolie Hoang-Rappaport als Max und Odessa A’zion als Stimme von Nikki. Die zweite Staffel wird noch in diesem Jahr auf Netflix ausgestrahlt.

Eric erklärte außerdem, dass er und Co-Showrunner Ian Graham eine Balance finden mussten zwischen dem „Öffnen dieses Sandkastens zwischen den Staffeln“ und der Freiheit, die Charaktere weiterzuentwickeln, während sie gleichzeitig darauf achten mussten, „bestimmte Regeln und Parameter zu respektieren“. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Duffer-Brüder wollten nicht, dass wir uns zu sehr in ihre spezifische Mythologie vertiefen. Denn sobald wir dieses Tor öffnen und der Mind Flayer oder Vecna auftaucht, hätte das zerstört, was sie bereits aufgebaut haben.“