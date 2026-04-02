Stars Noah Schnapp deutet an, dass ‚Mystery Man‘-Post ein Scherz war

Noah Schnapp - Stranger Things - Lucca Comics Games 2025 - Italy 2025 - Virginia Bettoja - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 19:00 Uhr

Noah Schnapp ist offenbar von seiner Aussage über eine neue Beziehung zurückgerudert.

Der ‚Stranger Things‘-Star – der im Januar 2023 sein Coming-out hatte – hatte am Mittwoch (1. April) auf Instagram sein einmonatiges Jubiläum mit einem geheimnisvollen Mann gefeiert, deutete nun aber an, dass es sich um einen Aprilscherz gehandelt habe. In einer neuen Instagram-Story am Donnerstag (2. April) schrieb er schlicht: „April April [Kuss-Emoji]“

Im ursprünglichen Beitrag hatte Noah ein Foto von sich und dem unbekannten Mann geteilt, auf dem sie sich umarmten und der Kamera den Rücken zuwandten. Er schrieb dazu: „Ein Monat mit uns [Herz-Emoji]“

Zuvor hatte Noah darüber gesprochen, wie seine Rolle als Will Byers – der ebenfalls homosexuell ist – ihm geholfen habe, sich selbst besser zu verstehen und sich wohler zu fühlen. Er sagte gegenüber ‚GQ‘: „Zu sehen, wie die Welt Will aufnimmt und annimmt, hat mir im Laufe der Jahre geholfen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und wie ich mich ausdrücke. Aber es hat mir nicht nur geholfen, meine sexuelle Identität zu finden. Als Mensch hat es mir gezeigt, dass es in Ordnung ist, ich selbst zu sein – mit allem, was ich bin.“ Er glaube, genau das mache die Serie ‚Stranger Things‘ und auch Will „so besonders“: „Es spricht nicht nur queere Menschen an, sondern alle, die sich anders fühlen.“

Noah hatte sich außerdem lange Zeit „nicht als Teil der Gruppe“ gefühlt und „immer wie das komische Kind am Rand“, doch die Rolle habe ihm geholfen, genau diese Eigenschaften anzunehmen. Er fügte hinzu: „Das werde ich mein ganzes Leben lang mit mir tragen.“

Der 21-jährige Schauspieler erklärte außerdem, dass seine Familie und Freunde nicht überrascht gewesen seien, als er sich geoutet habe. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Als ich meinen Freunden und meiner Familie schließlich gesagt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang Angst hatte, im Verborgenen zu leben, sagten sie nur: ‚Wir wissen es.'“ Noah outete sich danach auf TikTok und war sehr emotional, als er die unterstützenden Nachrichten las. Er sagte: „Ich wollte nicht nervös dasitzen und darauf warten, was die Leute sagen würden. Ich wollte es einfach hinter mich bringen und selbstbewusst sein und wissen, dass es mir egal sein muss, was andere denken.“ Als er dann aber sein Handy geöffnet habe, hatte er tausend Nachrichten mit Herzen, Glückwünschen und Regenbogenflaggen: „Ich habe geweint. Ich dachte: ‚Ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen.'“