Platz zwei im zweiten Halbjahr 2023 Streaming-Erfolg: „Liebes Kind“ eine der meistgesehenen Netflix-Serien

"Liebes Kind" gehört zu den größten Erfolgen des zweiten Halbjahres 2023 bei Netflix. (wue/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 17:46 Uhr

Internationale Produktionen sind angesagt auf Netflix. Die deutsche Miniserie "Liebes Kind" konnte sich von Juli bis Dezember 2023 gegen namhafte Konkurrenz behaupten und landete in einem Vergleich des Streamingdienstes auf Platz zwei.

"Liebes Kind" gehörte in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu den angesagtesten Serien bei Netflix. Das hat der Streamingdienst jetzt mitgeteilt. Die deutsche Miniserie mit Kim Riedle (42), Naila Schuberth und Sammy Schrein schnappte sich mit 52,5 Millionen Views den zweiten Platz der zwischen Juli und Dezember 2023 auf der Plattform meistgesehenen Serien.

Der Vergleich zeigt, wie wichtig internationale Produktionen für den Streamingdienst mittlerweile sind. Die Miniserie nach dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann (43) muss sich nur "One Piece" geschlagen geben. Die erste Staffel der US-amerikanisch-japanischen Anime-Live-Adaption brachte es im gleichen Zeitraum auf 71,6 Millionen Abrufe.

Die britische Serie "Who is Erin Carter?" landet unterdessen auf Rang drei mit 50,1 Millionen Views. Teil drei der französischen Serie "Lupin" liegt mit 49,7 Millionen auf der Vier und die dritte Staffel der Fantasy-Serie "The Witcher", die auf der Vorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski (75) basiert, mit 47,9 Millionen auf Platz fünf.

Die Top Ten vervollständigen die vierte "Sex Education"-Staffel (46,3 Millionen), die "Beckham"-Dokuserie (43,9 Millionen), die achte "CoComelon"-Staffel (37,6 Millionen), Season fünf von "Virgin River" (35,8 Millionen) und die zweite Staffel von "The Lincoln Lawyer" (35,7 Millionen).

Julia Roberts führt vor Gal Gadot

Bei den Filmen können sich klassische Hollywood-Stars behaupten. Rang eins geht im zweiten Halbjahr 2023 an "Leave the World Behind" (121 Millionen Views) mit Julia Roberts (56), Mahershala Ali (50) und Ethan Hawke (53). "Heart of Stone" (109,6 Millionen) mit Gal Gadot (39), Jamie Dornan (42) und dem deutschen Schauspielstar Matthias Schweighöfer (43) landet auf der Zwei. Der Animationsfilm "Leo" (96 Millionen) schnappt sich Rang drei, der spanische Thriller "Nowhere"(86,2 Millionen) die Vier und Platz fünf geht an "The Out-Laws" (83, 8 Millionen) mit Adam DeVine (40), Pierce Brosnan (71) und Nina Dobrev (35).