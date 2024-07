Seit 2002 verheiratet Julia Roberts feiert 22. Hochzeitstag mit süßem Pärchenbild

Julia Roberts und Danny Moder sind seit 2002 verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 23:30 Uhr

Am 4. Juli feiern Julia Roberts und Danny Moder ihren Hochzeitstag. Zum 22. Jahrestag postete Roberts ein besonderes Throwback-Foto bei Instagram.

Julia Roberts (56) und Danny Moder (55) feiern an diesem Donnerstag (4. Juli) ihren 22. Hochzeitstag. Die Hollywood-Schauspielerin nahm dies zum Anlass, um bei Instagram ihre Liebe zu feiern. Sie veröffentlichte ein Erinnerungsbild, auf dem sich das Paar küssend in den Armen liegt. "22 Jahre wir", schrieb Robert zu dem Schnappschuss. Unter dem Bild sammelten sich die Glückwünsche für die beiden zu ihrem besonderen Tag, darunter liebevolle Worte von Tom Hanks' (67) Frau Rita Wilson (67), die dem Paar "einen wundervollen Tag" wünscht.

Weitere Promi-Hochzeitstage am 4. Juli

Gemeinsame Fotos mit ihrem Ehemann sind eine Seltenheit. Roberts und Moder hatten sich kennengelernt, als die Schauspielerin im Jahr 2000 den Film "The Mexican" drehte. Ihr zukünftiger Ehemann arbeitete damals am Set als Kameramann. 2002 heirateten sie und wurden wenig später Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (19) sowie Sohn Henry Daniel (17).

Die beiden sind nicht die einzigen Promis, die sich am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, das Jawort gegeben haben. Auch Sharon (71) und Ozzy Osbourne (75) oder Victoria (50) und David Beckham (49) haben sich an dem Tag getraut. Letzteres Paar feiert dieses Jahr seinen 25. Hochzeitstag. Anlässlich ihrer Silberhochzeit warfen sich der Fußball-Star und das frühere Spice Girl erneut in ihre lilafarbenen Hochzeitsoutfits, in denen sie sich damals nach der Trauung fotografieren ließen.