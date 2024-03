University Event von Longchamp Studentenparty in München: Elias Becker feiert mit Freundin Yasmine

Elias Becker mit Freundin Yasmine. (ncz/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 12:33 Uhr

Elias Becker hat sich erstmals mit seiner Freundin Yasmine in Deutschland gezeigt. Dabei kommt der 24-Jährige aus dem Schwärmen nicht heraus und verrät auch mögliche gemeinsame Zukunftspläne.

Elias Becker (24) hat sich am Donnerstagabend (29. Februar) erstmals mit seiner Freundin Yasmine Dahlberg (23) in Deutschland gezeigt. "Es ist ihr erstes Mal hier", verrät der Sohn von Barbara (57) und Boris Becker (56) im Gespräch mit spot on news. Das Paar besuchte gemeinsam die Präsentation der neuen Frühjahr/Sommerkollektion von Longchamp im Künstlerhaus in München, das sich für diesen Anlass in eine elegante Universität mit Pariser Flair verwandelt hat – samt Kantine, Studentenausweisen und Uni-Bibliothek. Elias Becker ist begeistert: "Ich liebe die Universitätskultur. Ich liebe das energetische, lebendige Gefühl, das sie einem verleiht."

Elias Becker fühlt sich in Deutschland zu Hause

Für Becker, der in München geboren ist, ist jede Reise in die bayerische Landeshauptstadt ein schönes Erlebnis: "Ich komme so oft ich kann hier her. Es ist eine wunderschöne Stadt." Generell fühle er sich in Deutschland immer sehr zu Hause. "Ich habe hier zwar nie richtig gewohnt, sondern immer nur einige Monate am Stück hier verbracht", erklärt er. "Aber jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, habe ich das Gefühl von Heimat. Ich fühle mich hier immer jugendlicher als in Amerika."

Passend zum University-Motto kam Becker im hellen Sweatshirt und lässiger schwarzer Hose zum Event von Longchamp. Herzstücke der neuen Kollektion der französischen Edelmarke sind unter anderem College-Sweatshirts und Bermudashorts, fließende Blusen und Denim aus den Siebzigern. Freundin Yasmine begeisterte in einem violetten Zweiteiler mit engem Rock und bauchfreien Oberteil. Dass ihn die 23-Jährige an diesem Abend begleite, sei für den Promi-Sprössling etwas ganz Besonderes. "Sie wollte schon immer mal nach Deutschland kommen, und ich bin froh, dass sie sie das erste Mal mit mir hier ist und die deutsche Kultur aus meiner Perspektive kennenlernen kann."

Der nächste Trip ist offenbar auch schon bald geplant: "Ich freue mich schon auf die Fußball-EM im Sommer. Dann komme ich auf jeden Fall zurück." Denn besonders lange ist das Paar dieses Mal nicht in der Stadt: "Morgen früh geht es nach Paris, da laufe ich in einer Show", verrät Becker, der seit einigen Jahren als Model arbeitet. Freundin Yasmine begleitet ihn – allerdings nur hinter den Kulissen. Dabei schwärmt der 24-Jährige: "Sie ist eine wunderschöne Frau. Ich könnte sie mir auch gut als Model vorstellen."

Zukunftspläne mit Freundin Yasmine

Beide konzentrieren sich aber derzeit eher auf andere Themen. Bei dem 24-Jährigen ist es die Musik, die er gemeinsam mit Bruder Noah Becker (30) macht – und sein Filmstudium an der New York University, das er im Mai abschließt. "Ich kann es nicht erwarten, mit der Uni fertig zu sein und in Hollywood durchzustarten", scherzt Becker. Er könne sich auch vorstellen, in Zukunft gemeinsam mit Freundin Yasmine zu arbeiten: "Wir haben schon gemeinsam an meinen Dokus und Kurzfilmen gearbeitet. Sie will in der Produktion arbeiten, eher hinter den Kulissen. Sie ist unglaublich darin, Sets zu designen." Die 23-Jährige hat in New York an der Columbia University studiert.

University-Flair in München

Auch Model Kim Hnizdo (28) lässt sich das Fashion-Event nicht entgehen und ist begeistert vom University-Flair. Alle Gäste wurden für den Abend als Studenten immatrikuliert mit persönlichem Studentenausweis. Die Salons des Münchner Künstlerhauses präsentierten sich passend zum Anlass als Uni-Umkleideraum, Studentenkantine und Uni-Bibliothek und der Festsaal als große Uni-Aula-Party-Area mit stylishen Lounges.

"Das letzte Mal, dass ich ein College-Girl war, ist schon ein bisschen länger her. 2016 habe ich angefangen Jura zu studieren, nach einem halben Jahr bin ich zu 'Germany's next Topmodel' gegangen und nie wieder zur Uni zurückgekehrt", verrät Hnizdo. Damals sei sie aber noch etwas "schüchtern" gewesen. "Deshalb muss ich jetzt die Studentenpartys nachholen." Richtig studieren wäre inzwischen aber nichts mehr für die 28-Jährige, sie besuche jetzt "die Schule des Lebens".

Schauspielerin Emilia Schüle (31) würde sich hingegen für den Studiengang Fotografie entscheiden. "Da probiere ich mich gerade sehr viel aus und habe auch bald meine erste eigene Ausstellung", erklärt sie. Und wie sieht es mit den Studentenpartys aus? "Ich kann sehr gut feiern, aber auch sehr hart arbeiten – ein Mittelding."

Mit dabei waren außerdem Palina Rojinski (38), die als DJane für Stimmung auf der Tanzfläche sorgte, Schauspielerin Peri Baumeister (38), Influencerin Millane Friesen (21), Schauspielerin Lisa-Marie Koroll (26), Model Nicola Cavanis (25) und viele weitere.