Elegant, seriös oder lässig Styling-Guide: Drei Tipps für den perfekten Jeans-Look

Topmodel Kaia Gerber im angesagten Jeans-Look bei der Couture-Show von Valentino in Paris. (the/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 18:45 Uhr

Denim bleibt 2024 ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Ob fürs Büro, in der Freizeit oder ein entspannter Casual-Look für diverse Anlässe: Diese drei Styling-Varianten heben Jeans jetzt auf ein neues Level.

Denim, Denim, Denim: Die Jeans ist aus der Mode nicht wegzudenken. Umso erstaunlicher ist es, dass sich jede Saison neue angesagte Styling-Varianten finden, die Abwechslung in die Garderobe bringen. Auch im Frühjahr und Frühsommer 2024 wird die Jeans im Alltag ein ständiger Begleiter sein. Hier gibt es drei Outfit-Optionen, wie Denim-Hosen in den nächsten Monaten kombiniert und gestylt werden:

Die elegante Jeans-Variante

Für einen eleganten Jeans-Allround-Look im Alltag kombiniert man helle Jeans mit einem geraden Bein mit einem übergroßen weißen Button-Down-Hemd. Schwarze, beige oder cremefarbene Mules mit Blockabsatz vervollständigen das Outfit und sorgen optisch für lange Beine. Ergänzt wird der Look mit goldenen Creolen und einer schlichten Kette. Die Accessoires sorgen für einen subtilen Eyecatcher-Moment, bei dem ansonst schlichten und zurückhaltenden Look. Perfekt für einen Tag im Büro, ein Kaffee-Date mit der besten Freundin oder einen entspannten Abend im Restaurant in guter Gesellschaft!

Die seriöse Jeans-Variante fürs Office

Wenn es um den perfekten Look für einen Tag im Office mit wichtigen Meetings geht, sind ein seriöses Auftreten und Professionalität ein Muss. Daher wählt man für diese Gelegenheit eine Jeans-Hose in dunkler Waschung mit einem leichten Schlag und kombiniert sie mit einem Blazer in dunklen Farben. Ein schwarzer breiter Taillengürtel verleiht dem Outfit einen modernen Touch und betont die Taille auf elegante Weise. Abgerundet wird der Look mit angesagten Kitten Heels mit einem kleinen Absatz, die nicht nur für Komfort, sondern auch für ein stilsicheres Auftreten im Büro sorgen.

Der lässige Jeans-Freizeitlook

Für entspannte Tage im Frühling und die ersten warmen Sommertage sind lässige Jeans-Shorts in Kombination mit einem hochgeschlossenen glitzernden Oberteil angesagt. Dieser Kontrast zwischen leger und glamourös verleiht dem Look eine spielerische, aber vor allem modebewusste Note. Komplettiert wird das Outfit mit trendigen Sneakern für maximalen Komfort. Dieser Look eignet sich perfekt für einen Tag in der Stadt oder ein entspanntes Treffen mit Freunden im Freien. Für abends am besten noch eine Jeans-Jacke einpacken – dieses Jahr kombiniert man Denim mit Denim!