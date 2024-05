Von Hollywood bis Deutschland „Superhelden-Mamis“: Auch die Promis feiern Muttertag

Unter anderem Sarah Engels und Chris Hemsworth, hier mit seiner Partnerin Elsa Pataky, haben sich am Muttertag gemeldet. (wue/spot)

SpotOn News | 12.05.2024, 15:29 Uhr

Am heutigen 12. Mai ist Muttertag - und der wird natürlich auch bei den Promis gefeiert. Die einen schicken Grüße an ihre Lieblingsmenschen, die anderen senden Glückwünsche an alle Mütter dieser Welt.

Egal ob in Hollywood, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt: Auch die großen Stars und kleineren Promis denken am 12. Mai ganz fest an ihre Mütter und feiern ihre Partnerinnen. Das sind einige der Grüße und lieben Nachrichten, die sie heute auf Instagram geteilt haben.

Mutterliebe und gemeinsame Zeit

Heiner Lauterbach (71) ist bereits seit 2001 mit seiner Partnerin Viktoria verheiratet, zu einem gemeinsamen Bild mit den Kindern verrät er: "Am liebsten schenken wir der Mutti gemeinsame Zeit." Er wünsche aber allen Mamas "einen schönen Ehrentag, lasst euch feiern, ihr habt's verdient".

"Mutterschaft. Alle Liebe beginnt und endet dort – Mütter halten die Hände ihrer Kinder für eine Weile, aber ihre Herzen für immer", schreibt unterdessen Sarah Engels (31), die sich unter anderem mit den eigenen Kindern und ihrer Mama Sonja zeigt. Auch sie wünsche "allen wundervollen Mamis da draußen", die sie in einer Story zudem als "Superhelden-Mamis" bezeichnet, einen wunderschönen Muttertag.

Unter anderem auch Schauspieler Mark Wahlberg (52), etwa bekannt aus Filmen wie "Ted" und "Departed – Unter Feinden", veröffentlichte Fotos mit der Familie. Er denkt heute nicht nur an seine Ehefrau Rhea Durham (45), sondern auch an seine 2021 verstorbene Mutter Alma. Wahlberg schrieb: "Alles Gute zum Muttertag. Vermisse dich, Mom, liebe dich, Babe."

Hollywood- und Marvel-Star Chris Hemsworth (40) wandte sich derweil an zwei besondere Frauen in seinem Leben – seine Ehefrau Elsa Pataky (47) und seine Mama Leonie. Sie seien seine beiden "Lieblinge". Auf den dazu geteilten Bildern gab es unter anderem ein Küsschen für seine Mutter.

Chandler Powell (27), der Ehemann von Bindi Irwin (25), kam aus dem Schwärmen offenbar gar nicht mehr heraus: "Diese wunderbare Frau hier ist eine unglaubliche Mama, eine fürsorgliche Ehefrau und ein rundum wunderschöner Mensch. Ich bin so dankbar, dass sie die Mama von Grace ist." Bindi ist die Tochter des australischen Dokumentarfilmers und Moderators Steve Irwin, der 2006 verstorben ist.

Erstmals der eigene Muttertag

Andere feiern erstmals selbst den Muttertag, so wie etwa Lindsay Lohan (37). Die Schauspielerin berichtete schon vor wenigen Tagen, dass sie nach arbeitsreichen Monaten wieder rechtzeitig zum Muttertag zu Hause sei. Lohan wurde im vergangenen Sommer erstmals Mama und sie liebe insbesondere "die kleinen Dinge", wie Spaziergänge mit dem Baby.

"Let's Dance"-Star Renata Lusin (36) hat im März ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (37) bekommen. Sie habe den Muttertag immer als Tochter gefeiert und sei "wahnsinnig dankbar, dass ich eine so tolle Mama habe", erzählt sie in einer Story. Nun feiere aber auch sie als Mutter und habe vor allen Mamas einen riesigen Respekt: "Was wir alles schaffen: Schwangerschaft, Geburt, Kinder großziehen, mein Gott. Die stärksten Geschöpfe überhaupt."