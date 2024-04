Film Susan Downey über die Zusammenarbeit mit Ehemann Robert Downey Jr.

Bang Showbiz | 26.04.2024, 16:00 Uhr

Der Star schwärmte von der Zusammenarbeit mit ihrem Mann.

Sie gilt in Hollywood als eine der Top-Produzentinnen. Susan Downey hat in ihrer langjährigen Karriere bereits an Blockbustern wie ‚Iron Man 2‘ oder ‚Sherlock Holmes‘ gearbeitet.

Ihr aktuellstes Projekt? Die HBO-Serie ‚The Sympathizer‘ (zu sehen auf Sky und über WOW). In der Miniserie, die in den letzten Tagen des Vietnamkrieges spielt, schlüpft kein Geringerer als Susans Ehemann Robert Downey Jr. in gleich vier verschiedene Rollen. Im Interview mit ‚Prisma‘ schwärmte die 50-Jährige aktuell von der Zusammenarbeit mit ihrem Mann, der erst vor wenigen Monaten einen Oscar für seine Nebenrolle in ‚Oppenheimer‘ gewonnen hat. „Es ist wirklich immer wieder faszinierend, wenn ich gemeinsam mit Robert an ein Projekt herangehe. Wir ergänzen uns sehr gut und wir überlegen immer gemeinsam, welcher Geschichte wir unsere Zeit widmen wollen.” Die Geschichte zu ‚The Sympathizer‘, die auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Viet Thanh Nguyen basiert, sprach vor allem Robert als Geschichts-Fan an. Susan erinnerte sich lachend gegenüber ‚Prisma‘: „Als uns das Projekt präsentiert wurde, gab es bereits ein Drehbuch für die Pilotfolge und eine Vision für den Rest der Folgen. Aber letztendlich haben wir uns nicht daran gehalten, sondern unsere eigenen Ideen mit eingebracht.” Die 50-jährige Hollywood-Produzentin betonte gleichzeitig die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten: „Das Tolle ist, dass wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man respektiert, dann wird jede kreative Herausforderung zu einer Gelegenheit, etwas Tolles zu erschaffen. Solange man bereit ist, zu akzeptieren, dass manchmal die beste Idee mit einem Kampf einhergeht. Manchmal muss man an seiner Überzeugung festhalten und dann wird die Idee sogar noch stärker. Dieser ständige Austausch ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um die bestmögliche Version von etwas zu erschaffen.” Gegenüber ‚Prisma‘ schwärmte Susan auch von dem Cast, zu dem neben Ehemann Robert auch ‚Grey’s Anatomy‘-Star Sandra Oh gehört. „Es war eine so große Bandbreite an Erfahrungen, die der Cast mitbrachte – von Schauspielern, die noch nie vor der Kamera gestanden haben bis hin zu echten Hollywood-Stars. Das war für eine große amerikanische Produktion etwas ganz Neues und eine Möglichkeit, die sich die wenigsten von ihnen je erträumt hätten. Es war sehr erfüllend für uns, zu sehen, wie vor allem die Unerfahrenen im Laufe der langen Dreharbeiten immer sicherer und selbstbewusster in ihren Rollen wurden.”