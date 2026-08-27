Stars Susan Sarandon würdigt Tim Curry als ‚lustig, sexy und einzigartig‘

Tim Curry in wheelchair at Chiller Theatre Expo - Avalon - October 2016 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 10:00 Uhr

Susan Sarandon würdigt Tim Curry als 'lustig, sexy und einzigartig'.

Susan Sarandon nimmt Abschied von Tim Curry.

Der britische Schauspieler starb am Dienstag, dem 25. August 2026, im Alter von 80 Jahren. Sarandon, die gemeinsam mit Curry in dem Kultfilm ‚The Rocky Horror Picture Show‘ spielte, erinnerte sich in den sozialen Medien mit emotionalen Worten an ihren langjährigen Kollegen. Zu einer Reihe älterer Aufnahmen des Schauspielers schrieb die 79-Jährige auf Instagram: „Was für ein lustiger, sexy und einzigartiger Mensch er war. Aber am meisten liebte ich sein Herz.“ Selbst nachdem Curry auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sei, habe er seinen Fans gegenüber seine warmherzige und großzügige Art bewahrt. „Danke, Tim, dass du so vielen Menschen so viel bedeutet hast. Ich liebe dich“, fügte Sarandon hinzu.

Auch Rob Schneider, der mit Curry in ‚Kevin – Allein in New York‘ vor der Kamera stand, verabschiedete sich von seinem früheren Kollegen. Schneider bezeichnete ihn als „freundlich und großzügig“ und erinnerte sich insbesondere an dessen außergewöhnliche Arbeitsweise. „Der großartige und wunderbare Tim Curry hat seinen letzten Vorhang gezogen“, schrieb Schneider. Besonders beeindruckt habe ihn als junger Schauspieler, wie vielseitig Curry eine Szene gestalten konnte. Während viele Schauspieler eine Szene wiederholten, um eine bestimmte Version zu perfektionieren, habe Curry dieselbe Szene gleich mehrfach völlig unterschiedlich gespielt – und jede Variante sei überzeugend gewesen. Als Schneider ihn darauf ansprach, habe Curry ihm eine wichtige Lektion mitgegeben: „Ich möchte dem Regisseur verschiedene Möglichkeiten geben! Es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, welche davon die richtige ist. Das ist seine Entscheidung!“ Diese Einstellung habe seine eigene Sicht auf die Schauspielerei nachhaltig verändert. Curry sei außerdem jemand gewesen, mit dem es einfach Freude gemacht habe, gemeinsam vor der Kamera zu stehen. „Ich war begeistert, im selben Bild wie er zu sein“, schrieb Schneider.

Für ihn war Curry ein echtes Multitalent. Er habe nicht nur herausragend gespielt, sondern auch gesungen und getanzt. Schneider erinnerte zudem an Currys musikalische Seite und einen Rocksong aus den 1970er-Jahren, ‚I Like to Rock!‘. Filmfans werden Curry laut Schneider vor allem wegen seiner markanten Auftritte in ‚The Rocky Horror Picture Show‘ und ‚Annie‘ in Erinnerung behalten. Auch seine Rolle in ‚Kevin – Allein in New York‘ habe er mit seiner Präsenz nachhaltig geprägt. „Tim, es war wirklich eine Ehre, dich gekannt zu haben! Gott segne dich!“, verabschiedete sich Schneider. Curry wurde vor allem durch seine Darstellung des Frank-N-Furter in ‚The Rocky Horror Picture Show‘ zur Kultfigur. Der Film entwickelte sich nach seinem Kinostart 1975 zu einem weltweiten Phänomen und machte Curry zu einem der unverwechselbarsten Darsteller seiner Generation.