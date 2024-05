Ehe mit der Liebe seines Lebens Sylvester Stallone schwelgt zum Hochzeitstag in Erinnerungen

Sylvester Stallone und seine Ehefrau, Jennifer Flavin, sind seit 27 Jahren verheiratet. (the/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 23:31 Uhr

27 Jahre Ehe - Sylvester Stallone lässt dieses besondere Jubiläum auf Instagram hochleben. Mit zwei Retro-Fotos nimmt er seine Fans mit auf eine Reise in das Jahr 1997, als er mit Jennifer Flavin vor dem Altar stand.

Über zwei Jahrzehnte gehen sie nun schon als Ehepartner durchs Leben: Am Freitag (17. Mai) feiern "Rocky"-Star Sylvester Stallone (77) und seine Ehefrau Jennifer Flavin (55) ihren 27. Hochzeitstag. Auf Instagram hat der Hollywoodstar diesen besonderen Jahrestag mit zwei Throwback-Fotos im Retro-Look hochleben lassen.

Die Aufnahmen zeigen Impressionen von der Hochzeit im Jahr 1997. Im Bilder-Karussell ist unter anderem zu sehen, wie die beiden die Hochzeitstorte anschneiden. Die Eheschließung fand in einer kleinen Zeremonie im Beisein von Familie und Freunden im The Dorchester Hotel in London statt. Damals waren die beiden bereits Eltern der zu diesem Zeitpunkt neun Monate alten Tochter Sophia, wie sich das "People"-Magazin an einen Bericht von damals erinnert.

Jennifer Flavin ist die Liebe seines Lebens

Offenbar ist Sylvester Stallone immer noch überglücklich darüber, vor mehr als 25 Jahren "Ja" zu Jennifer Flavin gesagt zu haben. Als Kommentar zu den Instagram-Fotos schrieb er: "27 Jahre mit der Liebe meines Lebens." In diese Liebeserklärung stimmte seine Angetraute direkt ein. Sie schrieb unter den Post ihres Ehemannes: "Ich liebe dich. Für immer wir!"

Mit dem Familien-Account zur Reality-Serie "The Family Stallone" stimmten offenbar darunter auch noch die gemeinsamen Töchter Sistine (25), Sophia (27) und Scarlet (21) ein. "Herzlichen Glückwunsch, Mom und Dad", steht dort noch zu lesen.