Premiere des Disney-Musicals "Hercules" Sylvie Meis verwandelt sich in eine Göttin

Sylvie Meis als griechische Göttin (obr/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 17:15 Uhr

1997 landete Disney mit dem Zeichentrickfilm "Hercules" einen weltweiten Erfolg. Jetzt erobert der Held der griechischen Mythologie die Bühne: Aus dem Kinoklassiker entsteht ein neues Musical. Musical-Fan Sylvie Meis warf vor der Weltpremiere einen Blick hinter die Kulissen.

"Für mich wird wirklich ein Traum wahr", schwärmt Sylvie Meis (45). Die Moderatorin blickt hinter die Kulissen des neuen Disney-Musicals "Hercules", das am 24. März 2024 Weltpremiere feiert. Im Stage Theater Neue Flora in Hamburg laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, die Bühne wird in die fantastische Mythenwelt der Götter verwandelt. Passend zur Show darf sich Sylvie Meis in eine griechische Göttin verwandeln. "Ich bin ein absoluter Modefan. Dass ich selbst in eine göttliche Robe schlüpfen darf, ist für mich ein wunderbares Erlebnis", so die 45-Jährige.

Folgt eine neue Karriere als Musical-Star?

Das Model hat ein Faible für auffällige Kleider, was es auch auf dem roten Teppich immer wieder unter Beweis stellt. Mit ihren Outfits zieht die gebürtige Niederländerin regelmäßig das Blitzlichtgewitter auf sich. Doch dahinter steckt auch jede Menge Vorbereitung. "Von Haare und Make-up bis zum Anziehen und noch ein paar Bilder für Social Media planen wir im Schnitt drei Stunden ein", verrät das Multitalent, das sowohl Model, Moderatorin, Designerin und Unternehmerin ist. Ob Meis bald auch ein Musical-Engagement zu ihrem Lebenslauf hinzufügen kann?

"Wenn ich singen könnte, dann ja. Aber da ich das nicht kann, wäre ich keine Bereicherung für den Cast oder eine Musical-Show als Mitwirkende", gibt Meis zu. Für das "Hercules"-Musical erweckt ein 38-köpfiger Cast die Reise von Hercules auf der Bühne zum Leben. Die insgesamt 266 opulenten Kostüme und unzähligen Accessoires des Musicals lassen die Darstellerinnen und Darsteller komplett eins mit den Figuren aus der griechischen Götterwelt werden. Inspiriert ist das Kostümbild vom alten Griechenland und den großen Laufstegen dieser Welt. Bühnenbilder mit moderner Videotechnik und Special Effects lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der griechischen Helden und Götter abtauchen.

Die Titelrolle wird von Musicalstar Benét Monteiro (38) verkörpert. Der Komponist und achtfache Oscarpreisträger Alan Menken (74) sorgt für die musikalische Inszenierung der Geschichte. Disney-Fans dürfen sich über Hits aus dem Film-Klassiker aus dem Jahr 1997, aber auch über neue, eigens für das Musical komponierte Songs freuen.

Sie musste schon mehrmals ihre Stärke unter Beweis stellen

Zum Disney-Klassiker "Hercules" hat Meis aus persönlichen Gründen eine ganz besondere Verbindung: "Die Geschichte dieses Helden berührt mich, weil er immer wieder seine Stärke beweisen muss und ein so großes Herz hat. Ich musste selbst oft zu meiner wirklichen Stärke zurückfinden. Hercules erinnert mich daran", so die Powerfrau. Bei der "Hercules"-Weltpremiere am 24. März im Stage Theater Neue Flora in Hamburg wird sie dabei sein. Für Meis ist der Aufritt ein Heimspiel, schließlich wohnt sie seit vielen Jahren in der Hansestadt. Sie freue sich, dass ein Disney-Stück in ihrer Wahlheimatstadt seine Weltpremiere feiert: "Ich liebe Hamburg. Deshalb bin ich unglaublich stolz, dass das Musical in der Hansestadt uraufgeführt wird."