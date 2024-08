Emotionale Dschungelprüfungen Tag zehn im Dschungelcamp: Legat startet Schleim-Offensive

Thorsten Legat schleimt sich bei der misstrauischen Kader Loth nach allen Regeln der Kunst ein. (tj/spot)

SpotOn News | 24.08.2024, 22:26 Uhr

Am zehnten Tag im Camp gibt sich Thorsten Legat betont harmoniebedürftig - doch beim Essen kochen die Emotionen hoch wie nie zuvor. Zwei Kandidaten landen durch mangelnde Essbereitschaft auf der Abschussliste.

Wer gedacht hatte, dass sich das Dschungelcamp an Tag 9 zwischenmenschlich von seiner abgründigsten Seite gezeigt hatte, wurde an Tag 10 (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) eines Besseren belehrt. Nach einer anfänglichen Einschleim-Offensive von Thorsten Legat (55) erreichte der Zickenkrieg zwischen den weiblichen Camperinnen einen neuen Höhepunkt.

Dabei beginnt die neue Folge von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" zunächst irritierend harmonisch mit einer liebevollen Wellness-Session. An der Feuerstelle bittet Danni Büchner (46) die dauerfrustrierte Giulia Siegel (49) um eine kleine Nackenmassage. Diese legt sich richtig ins Zeug und bietet ihr eine beeindruckende Muskel-Intensivbehandlung – was natürlich den eifersüchtigen Blicken ihrer notorischen Rivalinnen Elena Miras (32) und Kader Loth (51) nicht entgeht und auch dem Lästermaul Gigi Birofio (25) sauer aufstößt.

Für Gigi steht fest: "Hier passieren ganz viele komische Dinge. Giulia hat einfach nur Angst, nominiert zu werden." Und auch Danni und Kader sind sich sicher, dass Giulia sich nur aus purer Berechnung bei der Massage so viel Mühe gab. Als diese Kader ebenfalls eine Massage anbietet, lehnt sie dankend ab und lästert im Dschungeltelefon: "Wenn sich die Menschen so kurz vorm Ziel so verändern um 180 Grad und plötzlich anfangen, rumzuschleimen… Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben."

Hochintelligente Schatzsuche mit Georgina Fleur

Während im Camp weiter gelästert wird, müssen Thorsten Legat und Georgina Fleur (34) zur frühmorgendlichen Schatzsuche ausrücken. Dabei fährt Legat seiner Kollegin gegenüber all seinen Charme auf und freut sich, mit solch einer "sehr hochintelligenten Frau" zum nächsten Abenteuer auszurücken. Auf Georgina freut sich über den "sehr starken Mann" an ihrer Seite. Obwohl sie bei der Schatzsuche so knifflige Fragen wie "Wo geht die Sonne auf?" oder "Welches Tier wurde zuerst geklont?" beantworten müssen, gelingt es dem Dream-Team schließlich, acht von zehn Aufgaben zu lösen.

Stopschild-Eklat im Camp

Als sie voller Stolz mit der Schatzkiste im Camp eintreffen, offenbart sich jedoch, dass sie eine weitere schier unlösbare Frage beantworten müssen, um an den Inhalt der Truhe zu gelangen. Innerhalb kürzester Zeit entbrennt ein bitterböser Streit darum, wie viele Ecken ein Stop-Schild aufweist. Bezeichnenderweise weiß nur die "hochintelligente" Georgina auf Anhieb die richtige Antwort (acht Ecken), während Kader sich sicher ist, dass es sechs Ecken sein müssen und Eric Stehfest davon ausgeht, dass Stop-Schilder natürlich rund sind. Nach einer irrsinnigen Streitorgie setzt sich schließlich Georgina mit ihrer "These" durch und wird gefeiert, als sich die Kiste öffnet und für die zehn Bewohner drei köstliche Muffins herausspringen. Im Dschungeltelefon jubelt Georgina schließlich: "Ich bin gar nicht so dumm!"

Thorsten Legat schleimt sich durch

Im Rahmen der feierlichen Schatzkistenöffnung startet Muskelprotz Thorsten Legat eine zuckersüße Einschleim-Offensive bei Giulia Siegel, die er am Tag zuvor als "Nicht-Legende und kein Vorbild" bezeichnet hatte. Auch wenn er grundsätzlich bei dieser Aussage bleibe, habe er sich bei seiner Ansprache im Ton vergriffen, was ihm nun unendlich leid tue.

Bei Giulias Erzfeindinnen Kader und Sarah Knappig (37) sorgt diese theatralische Versöhnungsgeste natürlich umgehend für Entsetzen. Legat hingegen ist überzeugt, dass man auch den "Arsch in der Buxe" haben müsse, sich zu entschuldigen, wenn man etwas falsch gemacht habe. Nicht zuletzt würden auch seine Kinder und seine Frau das Dschungelcamp anschauen, denen er ein aufrichtiges Vorbild sein wolle. Für Kader und Sarah steht fest, dass Legat mit seiner Entschuldigung nur seine Chancen auf die Dschungelkrone verbessern wollte.

Zum endgültigen Eklat kommt es schließlich, als Thorsten Kader eröffnet, dass jemand, der keine Kinder habe, seine aufrichtige Versöhnungsgeste nicht richtig einordnen könne. Nach weiterem Geschrei muss sich der Ex-Fußballprofi nun auch überschwänglich bei Kader Loth entschuldigen. Auch wenn diese ihm durchschaubare Schleimerei vorwirft, endet die Auseinandersetzung versöhnlich – allerdings schwört sich Kader fortan mit Thorsten "sportlich" und mit größter Vorsicht umzugehen. Dieser befindet machohaft: "Sie ist ne kleine Puppe – mit viel Herz."

Die große Reis-Apokalypse

Beim Abendessen kommt es dann endgültig zum offenen Showdown zwischen Giulia und Elena. Nachdem diese über dem "drei Stunden lang" öligen Reis gebrutzelt hatte, flippt sie völlig aus, als Giulia und Georgina ihr Essen in der Pfanne noch ein wenig nachbraten. Schließlich habe sie sich beim Kochen solche Mühe gegeben, das Verhalten der beiden Rivalinnen sei einfach nur respektlos. "Undankbare Menschen. Ich koche so lange und das hat geschmeckt und die machen alles nochmal frisch." Für sie stehe nun fest, wer als nächstes aus dem Camp entfernt werden müsse: "Giulia, Georgina, die Schlaftablette und Eric". Diese seien abgrundtief "undankbar und falsch". Georgina macht "dem Mädchen aus der Gosse" daraufhin eine klare Ansage: "Halt die Schnauze, es reicht jetzt!" Der Streit setzt sich weiter fort, als die meisten Camper bereits in ihren Betten liegen und versuchen, die befremdlichen Ereignisse des Tages einfach nur zu vergessen.

Frühmorgendliches Strafgericht: Gigi oder Giulia muss gehen

Den finalen Höhepunkt der Folge bildet am nächsten Morgen ein von Moderatorin Sonja Zietlow (56) einberufenes "Strafgericht", in dem sich Thorsten, Gigi, Danni, Eric und Giulia einfinden müssen. Nachdem ihnen ihre Vergehen dargelegt wurden, werden jedem Angeklagten im Rahmen einer Essensprüfung harte "Haftstrafen" wie Einzell-Haft, Zwei-Fell-Haft oder Flatter-Haft auferlegt. Insgesamt kommen dabei außer Gigi und Giulia, die es nicht schaffen, innerhalb von 60 Sekunden ihre Vogelspinnen, Regenwürmer und Spießbockherzen herunterzuwürgen, glimpflich davon. Zu Gigis und Giulias Entsetzen verkündet "Staatsanwältin" Zietlow daraufhin, dass einer der beiden an Tag 11 zur Strafe das Dschungelcamp verlassen muss.