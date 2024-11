Stars Tallulah Willis: Autismus-Diagnose stellte ihr Leben auf den Kopf

17.11.2024

Die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis gesteht, dass sie Angst hatte, als "pflegeintensiv oder schwierig abgestempelt zu werden".

Tallulah Willis hielt sich für „faul“, bevor sie ihre Autismus-Diagnose erhielt.

Die US-Schauspielerin enthüllte im März, dass ein Test ihre Neurodiversität bestätigt hat. Allerdings habe es sie Zeit und Mühe gekostet, sich selbst zu akzeptieren.

Im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin offenbart die 30-Jährige: „Die erste Zeile, in der es hieß: ‚Sie sind Autistin der Stufe eins‘, fühlte sich immer noch nicht real an. Ich dachte, jemand würde es mir wegnehmen oder ungültig machen und mir sagen, dass ich falsch liege, dass ich lüge und dass es nicht wahr ist… Ich musste mir erst ein bisschen Gnade erweisen. Ich glaubte wirklich an diese Wahrheiten der Welt, dass ich weniger als das war, faul, nicht richtig funktionierte.“

Die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis fügt hinzu: „Als ich dann meine Diagnose erhielt, dachte ich: ‚Darf ich diese ganze Selbstverurteilung loslassen?‘ Und ja, ich brauchte nur einen anderen Werkzeugkasten, aber es dauerte eine Minute. Aber es war definitiv eine Freude, es zu teilen.“

Tallulah lobt ihre älteren Schwestern Rumer und Scout für ihre Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Diagnose. „Sie haben mich ermutigt, um das zu bitten, was ich in Situationen brauche, in denen ich es eher gewohnt bin, mich zu verstecken“, erzählt die Promi-Tochter. „Sie sagen: ‚Hey, es ist in Ordnung, einen Moment innezuhalten und zu fragen: Ist das in Ordnung? Was brauche ich in diesem Moment? Bin ich überwältigt?‘ Das eröffnete mir einen Raum, in dem ich mich äußern konnte, denn ich hatte Angst, als pflegeintensiv oder schwierig abgestempelt zu werden.“