Film Haley Joel Osment ist Bruce Willis dankbar

Haley Joel Osment - August 2024 - Blink Twice premiere - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 11:00 Uhr

Der einstige Kinderstar ist froh über den Einfluss seines älteren Kollegen.

Haley Joel Osment ist Bruce Willis dankbar dafür, dass er ihm als Kinderstar zur Seite stand.

Der 37-jährige Schauspieler wurde durch seine Darstellung in ‚The Sixth Sense‘ über Nacht berühmt. Als er Ende der Neunziger mit Willis für den Thriller vor der Kamera stand war Osment erst zehn Jahre alt. Damals habe der heute 70-jährige Schauspieler, der an fronttemporaler Demenz leidet, ihn bei seinen ersten Schritten in Hollywood unterstützt. Aufgrund dieser Erfahrungen habe es sich Osment später selbst zur Aufgabe gemacht, junge Nachwuchsschauspieler zu begleiten. Im Podcast ‚The Three Questions with Andy Richter‘ sagte er: „Die Kinder, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, scheinen aus guten Familiensituationen zu kommen, aber man hat trotzdem diesen Beschützerinstinkt. Ich hatte eine großartige Erfahrung und ich möchte das jemand anderem am Set auch ermöglichen.“

Über die Zusammenarbeit mit Willis sagte Osment weiter: „Es gab so viele Leute, die sich unglaubliche Mühe gegeben haben, um mir zu helfen. Bruce Willis, der nicht nur auch ohne Kamera Dinge mit mir unternommen hat, sondern ebenfalls abends mit mir gearbeitet hat, um die richtige Performance zu entwickeln. Er hatte großes Interesse und war daran beteiligt, dass ein Zehnjähriger seinen Job gut macht.“