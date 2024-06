Stars Talulah Riley: Musk-Ex heiratete diesen Schauspieler

Thomas Brode-Sangster and Talulah Riley - The RHS Chelsea Flower Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 08:00 Uhr

‚Tatsächlich… Liebe‘-Star Thomas Brodie-Sangster hat Elon Musks Ex-Frau Talulah Riley geheiratet.

Der 34-jährige Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Sam in der romantischen Komödie von 2003 bekannt ist, und die 38-jährige ‚St. Trinian’s‘-Darstellerin gaben sich am Samstag (22. Juni) in der St. George‘s Church in Anstey, Hertfordshire, das Ja-Wort.

Wie die britische Zeitung ‚The Sun‘ berichtet, begeisterte die Braut in einem klassischen Kleid mit Schleifenträgern, einem langen Schleier und einem kaskadenförmigen weiß-grünen Strauß. Thomas sah adrett aus in einer langen blauen Anzugjacke mit einer rot-weißen Blumenweste und einer grau-weiß gestreiften Hose mit einer weißen Rose, die zu den Blumen seiner besseren Hälfte passte.

Für Thomas‘ ist es die erste Ehe, aber Talulah war nicht nur einmal, sondern zweimal mit dem Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk (52) verheiratet, der dem Paar im vergangenen Juli zu ihrer Verlobung gratulierte. Der X-Besitzer war von 2010 bis 2012 und erneut von 2013 bis 2016 mit Talulah verheiratet. Er zeigte, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gebe, als er ihr und ihrem damaligen Verlobten Thomas alles Gute wünschte, nachdem sie mitgeteilt hatten, dass sie nach zwei Jahren Beziehung heiraten würden. Talulah schrieb in der App: „Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Thomas Brodie Sangster und ich nach zwei Jahren Beziehung verlobt sind.“ Innerhalb von fünf Minuten nach ihrem Beitrag antwortete der Besitzer der Social-Media-Plattform: „Herzlichen Glückwunsch.“