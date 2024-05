Musik Tame Impala: Verkauf seines gesamten Musikkatalogs an Sony Music Publishing

Tame Impala All Points East 2022 PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 14:30 Uhr

Tame Impala verkündete, dass er seinen gesamten Musikkatalog an Sony Music Publishing verkauft hat.

Der ‚Borderline‘-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Kevin Parker heißt, schloss einen globalen Deal mit dem Label ab, der alle seine vergangenen und zukünftigen Veröffentlichungen umfassen wird, darunter Musik, die er für Rihanna, Sir Mick Jagger, Gorillaz, Mark Ronson und viele mehr gemacht hat.

In einem Statement verriet der Star: „Die Idee, das Eigentum an meinen Songs weiterzugeben, das ist eine Sache, über die ich überhaupt gar nicht leichtfertig nachdenke. Sie sind die Frucht meines Blutes, meines Schweißes und meiner Kreativität in all den Jahren, in denen ich bisher als Künstler und Songwriter arbeitete.“ Genaue Einzelheiten zu dem Vertrag wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Und Kevin fügte hinzu: „Ich habe große Liebe und Vertrauen zur Sony-Verlagsfamilie und habe zusammen mit Damian Trotter und dem Rest der Bande weltweit einfach großartige Erfahrungen gemacht. Ich glaube nicht, dass meine Songs in noch sichereren Händen sein könnten als in denen von Sony, und ich freue mich auf die Zukunft und bin froh darüber, dass ich weiterhin mit ihnen an allem arbeiten kann, was die Zukunft bringen wird.“ Unterdessen hatte Jon Platt, der CEO und Vorsitzende von Sony Music Publishing, Parkers „vielseitigen“ Songwriting-Katalog gelobt. Als Tame Impala brachte der Prominente vier Studioalben und zahlreiche Singles heraus, während zu seinen Songwriting-Credits auch die Zusammenarbeit mit Rihanna, Travis Scott, Kendrick Lamar, SZA, Mark Ronson, Sir Mick Jagger, Gorillaz, Lady Gaga, Daft Punk, The Weeknd und vielen mehr gehört. Zuletzt arbeitete Parker mit Dua Lipa an mehreren Liedern für ihr neuestes Album ‚Radical Optimism‘.