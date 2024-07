Leiter der Eröffnungsfeier verrät sich Erst Lady Gaga, nun Céline Dion in Paris: Geheime Acts bei Olympia?

Lady Gaga und Céline Dion sind nach Frankreich gereist. (rho/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 21:22 Uhr

Dass Lady Gaga und Céline Dion kurz vor Startschuss der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris sind, kann kein Zufall sein. Wird die unheilbar kranke Sängerin Dion hier ihr Comeback-Konzert geben?

Am Montag (22. Juli) wurde Lady Gaga (38) in Paris gesehen, wie sie ihren Fans aus dem Auto zuwinkt und Handküsse verteilt. Dass sich die Künstlerin fünf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris befindet, heizt Gerüchte an, dass sie die Eröffnungszeremonie am Freitag musikalisch begleiten wird. Aber nicht allein: Denn auch Céline Dion (56) ist am Dienstag (23. Juli) in der Hauptstadt Frankreichs gelandet.

Es wird schon lange darüber spekuliert, welcher Mega-Star bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftreten wird. Nun wurde Lady Gaga in schwarzer Opal-Lederjacke von Ducie, dunkler Cap, Sonnenbrille und leuchtend roten Lippen, wie die "Daily Mail" dokumentierte, in Paris abgelichtet. Wird sie die Spiele am 26. Juli musikalisch eröffnen?

Die Indizien häufen sich

Ein weiteres Indiz für ein Engagement bei Olympia könnte sein, dass Thomas Jolly, der künstlerische Leiter und Regisseur der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024, der Sängerin seit Kurzem auf Instagram folgt. Hier zeigte sich die "Pokerface"-Sängerin erst vor wenigen Tagen im Tonstudio beim Aufnehmen neuer Musik.

Lady Gaga oder Céline Dion?

Céline Dion reiste nur einen Tag später in Paris an in einem schwarzen Hosenanzug, mit Sonnenbrille und einer Akkreditierung für die Olympischen Spiele. Die kanadische Sängerin soll hier laut Medienberichten angeblich ihr fulminantes Comeback-Konzert planen, nachdem sie sich 2020 aufgrund der Diagnose Stiff-Person-Syndrom (eine seltene autoimmune neurologische Erkrankung) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Erst vor Kurzem hatte Dion in Promo-Interviews zu ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" gesagt, dass sie wieder auftreten werde, "auch wenn ich auf die Bühne kriechen muss".

Das Entertainment-Portal "Variety" berichtet exklusiv, dass die Sängerin angeblich die Zeremonie am Freitag eröffnen wird. Vor Kurzem hatte sie selbst in der "Vogue France" angekündigt: "Ich habe mich entschieden, mit meinem ganzen Körper und meiner Seele, von Kopf bis Fuß, mit einem medizinischen Team zu arbeiten. Ich möchte das Beste sein, was ich sein kann. Mein Ziel ist es, den Eiffelturm wiederzusehen!"

Die Eröffnung soll spektakulär werden

Von dem Programm der Eröffnungsfeier ist bislang nur wenig bekannt. Es soll allerdings zum ersten Mal nicht in einem Stadion stattfinden, sondern tausende Sportlerinnen und Sportler sollen auf knapp hundert Booten die Seine entlang schippern. Mit Lady Gaga und Céline Dion an Bord?

Lady Gaga ist in Frankreich eine Ikone, seit sie 2018 den französischen Klassiker "La Vie en Rose" von Édith Piaf (1915-1963) neu interpretiert hat. Céline Dion hat sich in die Herzen der Franzosen mit ihrem Album "D'eux" (1995) gesungen.