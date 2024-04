"Wochenbett ist schon hart" Tanzstar Renata Lusin spricht offen über ihr neues Leben als Mama

Renata Lusin und ihr Mann Valentin Lusin sind im März zum ersten Mal Eltern geworden. (the/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 12:17 Uhr

Seit drei Wochen ist "Let's Dance"-Star Renata Lusin frisch gebackene Mama ihrer Tochter Stella. Auf Instagram gibt sie ihren Fans ein Update über die ersten Wochen nach der Geburt.

Gute drei Wochen ist ihre Tochter Stella nun alt und langsam scheint sich im Hause Lusin eine gewisse Routine einzustellen. Auf Instagram gibt "Let's-Dance"-Star Renata Lusin (36) immer wieder Updates zu ihrem neuen Leben als Mama – und spricht auch offen darüber, wie sich das Wochenbett auf ihre Stimmung auswirkt.

In ihrer Instagram-Story erzählt die Profitänzerin: "Ich genieße die Zweisamkeit." Dadurch dass ihr Mann Valentin Lusin (37) tagsüber unterwegs sei und auch ihre Mama wieder abgereist sei, könne sie Stella im Moment ganz in Ruhe kennenlernen. Doch so viel zu Hause zu sein, habe für sie auch Schattenseiten: "Allgemein ist es für mich nicht so einfach, weil ich so ein Action-Mensch bin. Ich will immer raus, ich will unter die Leute. Wochenbett ist schon hart."

Video News

Stimmungsmäßig sei es ihr vor allem in der ersten Woche nicht so gut gegangen, aber "jetzt geht's besser". Sie hoffe, dass sich mit der Zeit alles einpendle. "Das ist, glaube ich, normal. Keiner ist aufs Wochenbett vorbereitet." Im Vordergrund steht für Renata derzeit vor allem eines: "Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass Stella so ein süßes, gesundes, aufgewecktes, temperamentvolles Baby ist. Sie liebt mich einfach über alles."

Renata Lusin: "Es war eine schwere Geburt"

Im März verkündete das Tänzer-Ehepaar die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" hieß es dazu: "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 cm das Licht der Welt erblickt." Mutter und Kind seien wohlauf. Dazu gab es auch ein erstes Foto der frischgebackenen Eltern mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus. "Ich bin der überglücklichste Tänzer der Welt", ließ Valentin Lusin die Fans wissen.

Ein paar Tage später verriet Renata ihrer Followerschaft bei Instagram: "Es war eine schwere Geburt." Dann offenbarte sie, dass sie mehr als 37 Stunden lang in den Wehen lag: "Am 19.03 um 23 Uhr haben die Wehen eingesetzt und am 21.03 um 12:28 ist unsere Tochter auf dem natürlichen Wege zur Welt gekommen."

In der aktuellen Staffel der RTL-Show "Let's Dance" tanzt Valentin Lusin mit der Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24). Im vergangenen Jahr hatte er die Tanz-Sendung mit Anna Ermakova (24) gewonnen. Auch Renata Lusin konnte schon Erfolge verbuchen. Sie holte den Sieg 2021 mit Rúrik Gíslason (36). Die Lusins sind seit rund 20 Jahren zusammen und seit 2014 verheiratet. Seit 2018 sind sie Teil von "Let's Dance".