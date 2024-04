Erster Auftritt nach Krebs-Behandlung Tapferer König Charles: Seine Krebsdiagnose war ein „kleiner Schock“

Erster Auftritt nach der Krebsdiagnose: König Charles mit Gemahlin Camilla. (jök/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 19:46 Uhr

Er ist so tapfer: Erstmals nach seiner Krebsbehandlung zeigte sich Großbritanniens König Charles wieder bei einem offiziellen Termin. Bei einem Besuch in einer Chemotherapie-Station bezeichnet er seine eigene Krebsdiagnose als "kleinen Schock". Nach dem Termin setzte Charles seine Behandlung fort.

Gleich mit seinem ersten offiziellen Termin seit seiner Krebsdiagnose setzt er ein Ausrufezeichen: König Charles (75) hat am Dienstag gemeinsam mit Königin Camilla (76) ein Zentrum für Krebsbehandlung in London besucht. Dabei offenbarte Charles einem Chemotherapie-Patienten laut "Daily Mail", dass seine eigene Krebsdiagnose ein "kleiner Schock" für ihn gewesen sei. Seinen Gesundheitszustand bezeichnete er aber als "gut". Nur Stunden nach dem öffentlichen Termin setzte der britische Monarch seine Krebs-Therapie fort.

Video News

Krebsdiagnose im Februar war "kleiner Schock"

Noch ist er von der Krebs-Erkrankung gezeichnet. Doch bei seinem Besuch im Macmillan Cancer Centre des University College Hospital in London war auch schon wieder der alte Charles zu erkennen: tapfer, nie klagend und mit einem Lächeln ausgestattet. Entspannt und gut gelaunt wirkte Charles, als ihn Journalisten fragten, wie es ihm gehe: "Gut", "in Ordnung" und "nicht allzu schlecht" antwortete ein lächelnder König. Danach widmete sich Charles vor allem intensiven Gesprächen mit seinen Schicksalsgenossen, den Patienten der Krebs-Klinik. Nachdem er sich länger stehend mit einer Krebs-Patientin im Rollstuhl unterhalten hatte, setzte er sich während des Gesprächs ganz entspannt neben sie. Beide führten das Gespräch auf Augenhöhe fort. Im anschließenden Gespräch mit einem Chemo-Patienten der Klinik sprach Charles auch über seine eigene Krebsdiagnose: "Es ist immer ein kleiner Schock, wenn man es erfährt, nicht wahr?", gab er Einblick in seine Krebs-Geschichte.

Charles setzt Krebsbehandlung nach Termin fort

Seinen ersten offiziellen Termin, für den ihm die Ärzte grünes Licht gaben, wählte Charles ganz bewusst. Charles wollte der Weltöffentlichkeit zeigen, dass Früherkennung wichtig und Krebs-Behandlung möglich ist. Im Rahmen des Besuchs wurde der König zum neuen Schirmherrn von Cancer Research UK ernannt. Neben seinem Besuch im Macmillan Cancer Support dürfte Charles auch viele seiner eigenen Erfahrungen in das neue Ehrenamt einbringen. Dem ersten Anschein folgend macht der König positive gesundheitliche Fortschritte nach fast drei Monaten ambulanter Krebsbehandlung. Gleichzeitig geht die Krebstherapie auch für Charles weiter. Einer Patientin gegenüber offenbarte Charles: "Ich muss heute Nachmittag auch behandelt werden." Nach dem Termin ist also vor der Behandlung. Charles wird weiter tapfer an seiner Gesundung arbeiten. Und die ganze Welt hält ihm für seine Gesundung die Daumen.