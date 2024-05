Stars Taylor Swift: Dank ihm lernte sie Travis Kelce kennen

Taylor Swift with Travis Kelce at SNL Party NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2024, 08:00 Uhr

Ein Teamkollege des Football-Stars sorgte dafür, dass er zum Konzert der Sängerin ging.

Patrick Mahomes spielte „Kuppler“ für Travis Kelce und Taylor Swift.

Die Popsängerin ist seit dem vergangenen Jahr mit dem NFL-Star liiert. Großen Anteil daran hatte Travis‘ Kumpel und Football-Teamkollege Patrick Mahomes.

Bei einem Auftritt in der ‚The Pat McAfee Show‘ erzählt der Quarterback: „Ich nehme gerne einen Teil des Ruhms für mich in Anspruch, denn ich war derjenige, der Travis zu seinem ersten Taylor-Konzert eingeladen hat. Er saß in meiner Suite, also fühle ich mich, als wäre ich der Kuppler gewesen. Ich habe auch etwas dazu beigetragen, denn ich habe gesagt ‚Alter, mach es einfach, mach es einfach.‘ Und ihr kennt Travis, er macht es.“

Patrick spielt an der Seite von Travis bei den Kansas City Chiefs und er freut sich für seinen Teamkollegen. „Er ist ein toller Kerl und ich bin froh, dass sich alles zum Besten gewendet hat“, erklärt der Sportler.

Der 28-Jährige ist ein großer Fan der ‚Fortnight‘-Interpretin. Gegenüber dem ‚Time‘-Magazin schwärmte er kürzlich von ihrer Arbeitsmoral. „Ich habe in meinem Leben schon viele berühmte Leute kennengelernt. Taylor ist wahrscheinlich die bodenständigste Person, die schon so lange auf der Bühne steht. Sie arbeitet immer. Selbst wenn sie sich eine Auszeit gönnt, arbeitet sie an etwas“, verriet er. „Sie dreht ein Musikvideo, singt einen Song oder schreibt einen Song. Das merkt man daran, wie sie redet.“