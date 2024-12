Nach Besuch im Kinderkrankenhaus Taylor Swift erfüllt Weihnachtswunsch von kranker Patientin

Taylor Swift auf dem roten Teppich. (mia/spot)

SpotOn News | 14.12.2024, 10:45 Uhr

Taylor Swift hat am Vorabend ihres Geburtstags ein Kinderkrankenhaus besucht. Am nächsten Tag wartete noch eine besondere Überraschung auf eines der Mädchen. "Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft", wie die Sängerin schrieb.

Taylor Swift (35) erfüllt ihre Rolle als Vorweihnachtsengel weiterhin fleißig: Am Donnerstag, dem Vorabend ihres 35. Geburtstages, hat die Sängerin ein Kinderkrankenhaus in Kansas City besucht. Eine zusätzliche Überraschung wartete am nächsten Morgen auf eine der kleinen Patientinnen.

Während ihres Besuchs sprach Swift unter anderem mit einem kranken Mädchen, das ihr seinen Weihnachtswunsch verriet: einen Dyson Airwrap im Wert von 600 Dollar. Am nächsten Tag – Swifts eigenem 35. Geburtstag – lag ein Geschenk der Sängerin für das Mädchen bereit. In einer kleinen Grußkarte schrieb sie: "Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft. In Liebe…", wie ein Video auf X zeigt. Weiter ist zu sehen, wie die Patientin das Paket sprachlos auspackt und sich freut: Es ist der teure Hairstyler.

omg taylor got one of the patients at the hospital a dyson airwrap!!! ♥️🥺 pic.twitter.com/YeNc8pEsgW — Christina Keen 🫶🏻✨ (@christinakeen89) December 13, 2024

Auch einen weiteren Swiftie machte die Sängerin bei ihrem Besuch sehr glücklich. Die elfjährige Patientin Baylee erhielt ein signiertes Exemplar des "Era Tour Book".

"Ich mag Travis jetzt" – "Ja, ich auch"

Bei dem Besuch war auch Taylor Swifts Freund Travis Kelce (35) kurz Thema gewesen. In einer Unterhaltung sagte eines der Kinder zu Swift: "Ich mag Travis jetzt", woraufhin die Sängerin antwortete: "Ja, ich auch. Das ist ein absolutes Ja."

Nach der Beendigung ihrer extrem erfolgreichen "Eras"-Tour vor wenigen Tagen hat sich Swift auch unter ihren Mitarbeitenden besonders beliebt gemacht. Eine Prämie von insgesamt 197 Millionen US-Dollar soll der Popstar seiner Crew zusätzlich zu ihren Gehältern an Boni gezahlt haben, wie das "People"-Magazin berichtete.