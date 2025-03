Stars Benny Blanco: Dank Selena Gomez ist er ein ‚wahrer Swiftie‘ geworden

21.03.2025

Der Musikproduzent schwärmt von der Popsängerin, die zu den besten Freundinnen seiner Verlobten Selena Gomez zählt.

Benny Blanco bezeichnet sich als „wahren Swiftie“.

Der 37-jährige Musikproduzent verrät, dass er dank seiner Verlobten Selena Gomez ein großer Fan von Taylor Swift und ihrer Musik geworden ist. Während eines Auftritts in der Show ‚Hot Ones‘ erzählte er: „Ehrlich gesagt wusste ich vorher nicht viel… Bevor wir zusammenkamen, kannte ich natürlich Taylor Swifts Musik. Aber ich war kein wahrer Swiftie – bis ich mit [Selena] zusammen war.“

Der Songwriter gestand: „Und jetzt sage ich: ‚Mach das Lied an. Wie ging das nochmal?‘ Und wenn wir im Auto sitzen, merke ich plötzlich: ‚Wow, ich singe einfach Taylor Swift-Songs von vor zehn Jahren und fühle mich frei.'“

Selena ist schon lange mit Taylor befreundet und ebenfalls ein großer Fan ihrer Musik. Die brünette Schönheit, die zusammen mit Benny bei ‚Hot Ones‘ auftrat, fügte hinzu: „[Die Songs sind] zeitlos, was soll ich sagen.“

Die ‚Wolves‘-Interpretin hat mit Benny an ihrem neuen Album ‚I Said I Love You First‘ gearbeitet und die Erfahrung sehr genossen. „Ich hatte das Gefühl, ihm Dinge anvertrauen zu können, über die ich mich vielleicht unsicher fühlte – Dinge, die ich mit keinem anderen Produzenten so hätte teilen können, geschweige denn mit einem Partner“, verriet die 32-Jährige.

Benny gab zu, dass sich die Arbeit an dem neuen Album tatsächlich sehr „locker“ anfühlte. Der Produzent – der Kollaborationen mit Stars wie Britney Spears, Rihanna und Sia vorweisen kann – erklärte:“Wenn man mit anderen Leuten arbeitet, kommt es manchmal zu Meinungsverschiedenheiten. Aber jedes Mal, wenn einer von uns eine andere Meinung hatte, war der andere einfach so: ‚Oh, okay, ja, passt schon.‘ Und wir konnten [das Album] auch einfach bei uns zu Hause machen, in unserem Schlafzimmer. Es fühlte sich einfach entspannt an.“