Musik Taylor Swift schwärmt von Phoebe Bridgers‘ neuem Album: ‚Kann nicht aufhören, es zu hören!‘

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 14:00 Uhr

Taylor Swift findet für das neue Album von Phoebe Bridgers deutliche Worte des Lobes.

Für den Popstar ist ‚Lost Weekend‘ ein „absoluter Triumph in jeder Hinsicht“. Die 36-jährige Sängerin verriet in den sozialen Medien, dass sie seit der Veröffentlichung des dritten Studioalbums von Bridgers in der vergangenen Woche gar nicht mehr aufhören könne, die Platte zu hören. Anlässlich Phoebe Bridgers‘ 32. Geburtstag am Montag (17. August) schrieb Swift in ihrer Instagram-Story: „Es ist ihr Geburtstag, aber sie hat uns ein Geschenk gemacht. Ich kann nicht aufhören, es zu hören. Dieses Album ist ein absoluter Triumph in jeder Hinsicht.“ Besonders beeindruckt zeigte sich Swift davon, wie Bridgers in ihren Songs mit dem Thema Trauer umgeht. Sie ergänzte: „Über Trauer mit so viel Verletzlichkeit und Detailreichtum zu schreiben und dem Zuhörer so viel Ehrlichkeit anzuvertrauen. Alles Gute zum Geburtstag, @phoebebridgers. Ich liebe dich!!“

Anfang des Monats hatte Bridgers, deren bislang letztes Soloalbum ‚Punisher‘ aus dem Jahr 2020 stammt, erzählt, dass die Arbeit an ihrem neuen Werk eine gefühlte Ewigkeit gedauert habe. Während einer Fragerunde mit Fans sprach sie über ihre jahrelange Pause: „Ich meine, ich habe nicht alle Aspekte meiner Abwesenheit geliebt.“ Bridgers erklärte, ihre kreativen Impulse seien immer wieder schubweise gekommen. Entsprechend zog sich die Entstehung ihres neuen Albums über einen langen Zeitraum hin. „Ich habe immer wieder Studiozeit gebucht und sie dann aufgeschoben … wieder Studiozeit gebucht und sie aufgeschoben, immer wieder. Ich wollte wirklich etwas machen“, sagte sie. Schließlich habe sie begonnen, regelmäßig ins Studio zu gehen, danach aber wieder sechs Monate pausiert und anschließend weitergemacht. „Also hat dieses Album ewig gedauert. Was großartig ist!“, erklärte die Sängerin.

Schon früher hatte Bridgers erzählt, wie sie während des Corona-Lockdowns mit Sport und Putzen durch die schwierige Zeit kam. Zu Beginn der weltweiten Gesundheitskrise sei ihr der Gedanke, nach draußen zu gehen, zu „beängstigend“ gewesen. Deshalb kaufte sie sich ein Laufband, um sich zu Hause fit zu halten, und begann außerdem, ihre Wohnung zu putzen, um sich die Zeit zu vertreiben. Ende 2020 erzählte sie der BBC, welche Gewohnheiten sie während des Lockdowns entwickelte: „Ich glaube, die besten Tage waren diejenigen, an denen ich nach draußen gehen konnte, aber es gab Monate, in denen das zu beängstigend war. Ich habe mir ein Laufband gekauft, damit ich das Haus nicht verlassen musste. Außerdem habe ich angefangen, es mir zu Hause gemütlich zu machen und jeden Tag mein Bett zu machen, was mir normalerweise nicht besonders gut gelingt.“