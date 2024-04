"The Black Dog" Taylor Swift: Swifties strömen wegen Songtext in Londoner Pub

SpotOn News | 25.04.2024, 21:16 Uhr

Ein kleiner Pub in London mit dem Namen "The Black Dog" erlebt seit Tagen einen regelrechten Ansturm - ausgelöst durch einen Song von Popstar Taylor Swift.

Seit Taylor Swift (34) am vergangenen Freitag (19. April) ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department" veröffentlicht hat, ist die Welt nicht nur für ihre Swifties eine andere. Auch auf einen kleinen Pub im Londoner Stadtteil Vauxhall hat das rekordverdächtige Doppelalbum mit 31 Songs großen Einfluss gehabt.

Swifties strömen wegen "The Black Dog" in Londoner Pub

Denn der Pub mit dem Namen "The Black Dog" ist Gegenstand eines gleichnamigen Bonustracks auf Swifts Album. Im Song singt Swift darüber, wie sie noch den Standort eines früheren Partners verfolgen kann und deshalb sieht, wie der in eine Kneipe namens "The Black Dog" geht. Im weiteren Verlauf deutet der Popstar an, dass auch sie einst mit diesem Partner den Pub besucht habe.

Seither strömen Swifties aus aller Welt in den Pub im Süden Londons, um den Ort zu besuchen, den die Sängerin im Song erwähnt. "Es ist unwirklich", zitiert "People" die Marketingmanagerin des Pubs. "Wir haben Glück, denn wir sind bereits ein gut etablierter und beliebter lokaler Pub, aber das ist das Schlüsselwort: Wir sind ein lokaler Pub, und diese weltweite Aufmerksamkeit zu bekommen, ist verrückt."

Es seien bereits Menschen aus den USA, Spanien, Deutschland und sogar Australien vorbeigekommen. "Seit dem Album mussten wir jeden Tag Besucher ablehnen, weil wir komplett voll waren", heißt es weiter. Die Fans seien allesamt "wunderbar" gewesen.

Auf Instagram und TikTok teilte der Londoner Pub bereits mehrere Videos, in denen die Mitarbeitenden auf Swifts Song anspielen. In einem Video sprechen sie vom "Taylor Swift Effekt", zudem wurde an der Tür eine Tafel mit dem Songtext "und dann sah ich, wie du in eine Bar namens 'The Black Dog' liefst …" angebracht.

Von diesem Swift-Ex handelt "The Black Dog"

Ob Taylor Swift den Pub tatsächlich selbst einmal besucht hat, ist nicht bekannt. Der Song "The Black Dog" dürfte von ihrer On-off-Beziehung mit The-1975-Frontmann Matty Healy (35) handeln. Swift singt darüber, wie die Person, der sie hinterhertrauert, im erwähnten Pub eine Frau kennenlernt. Diese sei zu jung, um einen Song der 2000er Jahre Punk-Band The Starting Line zu kennen, der dort gespielt wird. Unter Fans ist bekannt, dass The Starting Line eine der Lieblingsbands von Matty Healy ist.