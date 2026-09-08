Stars Teri Hatchers Eltern brachten sie zum Nachdenken über ihr Londoner Musical-Engagement

Teri Hatcher - Planes premiere - Los Angeles - red carpet - cream dress - August 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 11:00 Uhr

Teri Hatchers Eltern brachten sie zum Nachdenken über ihr Londoner Musical-Engagement.

Teri Hatcher musste sich gut überlegen, ob sie die Rolle in dem Musical ‚The Devil Wears Prada‘ in London annimmt, denn sie ist die Hauptbetreuerin ihrer betagten Eltern.

Die Schauspielerin aus ‚Desperate Housewives‘ zieht vorübergehend von Los Angeles in die britische Hauptstadt, um die Rolle der Miranda Priestly in der Musical-Adaption des Films und Buches zu übernehmen. Doch in einem Interview mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin gab Teri zu, dass ihre 91-jährigen Eltern, Esther und Owen, ihr erster Gedanke waren. Sie erklärte: „Mein Vater hat Demenz, und es geht meiner Mutter auch nicht besonders gut. Ich habe sie in ein Haus in meiner Nähe in Los Angeles ziehen lassen, und als sich diese Gelegenheit ergab, war das Erste, was ich mir überlegte: ‚Kann ich überhaupt weggehen, und wie würde das aussehen?'“

Ihr Vater erinnere sich nicht immer an ihre Gespräche, weil sein Kurzzeitgedächtnis durch die Krankheit stark beeinträchtigt sei. „Aber meine Mutter tut es, und ich weiß, dass sie wollen, dass ich mein Leben lebe“, so die Schauspielerin weiter. Mit Tränen in den Augen fuhr Teri, die selbst Mutter einer Tochter namens Emerson ist, fort: „Ich kann nicht aufhören, mein Leben zu leben, nur weil ich mich um meine Eltern kümmern muss – aber es ist schwer. Und doch ist es irgendwie eine wunderschöne Sache, dass sich mir diese Gelegenheit bietet, denn sie zwingt mich, mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen – zum Beispiel damit, wann wir uns selbst an die erste Stelle setzen, auch wenn es sich schwierig anfühlt, und damit, uns unseren eigenen Ängsten zu stellen, nicht gut genug zu sein oder etwas nicht zu schaffen.“

Seit einigen Monaten arbeitet Teri mit einem professionellen Pflegeteam zusammen, um sicherzustellen, dass Esther und Owen alles haben, was sie brauchen, während sie weg ist. Außerdem hat sie enge Freunde, die im Notfall einspringen können. Was den Kontakt betrifft, sagte Teri: „Gott sei Dank gibt es FaceTime! Nichts wäre schöner, als wenn es eine Möglichkeit gäbe, sie nach London zu bringen, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich zu kompliziert.“

An anderer Stelle im Interview sprach Teri offen über ihr Liebesleben – oder vielmehr das Fehlen davon – und betonte, dass sie seit „sieben Jahren“ kein Date mehr hatte. Die 61-Jährige, die sich 2003 von Emersons Vater Jon Tenney trennte, lachte: „Oh mein Gott, ich bin so single. Ich gehe mit einem offenen Herzen durchs Leben, und ich würde nie ’nie‘ sagen, aber ich date nicht. Ich gehe nicht auf Dates, und ich suche auch nicht danach.“