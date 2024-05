Kurz vor dem Start der neuen Folgen „The Boys“ verlängert: Amazon-Serie erhält auch eine fünfte Staffel

Karl Urbans (l.) Billy Butcher und Antony Starrs Homelander werden wohl auch in einer fünften "The Boys"-Staffel aufeinandertreffen. (lau/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 19:15 Uhr

Die Superhelden-Satire "The Boys" gehört zu den größten Serienerfolgen des Streamingdienstes Prime Video. Da überrascht es nicht, dass Amazon die Show noch vor dem Start von Staffel vier verlängert hat.

Noch vor dem Start der vierten Staffel von "The Boys" hat Amazons Streamingdienst die Serie verlängert. Die düstere, schwarzhumorige Superhelden-Satire von Showrunner Eric Kripke (50) wird auch eine fünfte Staffel erhalten, gab Prime Video am Dienstag (14. Mai) per Pressemitteilung bekannt.

"The Boys" geht am 13. Juni bei Prime Video weiter

In wenigen Wochen, am 13. Juni 2024, wird die aus acht Episoden bestehende vierte Staffel der Superhelden-Serie bei Prime Video erscheinen. Zum Start gibt es drei Episoden auf einen Schlag, danach geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter.

Zur Handlung der neuen Episoden erklärte Prime Video vorab: Der diabolische Superhelden-Bösewicht Homelander (Antony Starr, 48) kontrolliert Politikerin Victoria Neuman (Claudia Doumit, 32), die kurz vor dem Erreichen des Oval Offices steht. Billy Butcher (Karl Urban, 51) hat indes nur noch wenige Monate zu leben, und ist nicht mehr Anführer der Boys, die genug von seinen Lügen hatten. Die übrigen Mitglieder der Superhelden-Bekämpfer suchen derweil auf eigene Faust nach einem Weg, die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.

Neben den bereits Erwähnten kehren unter anderem Jack Quaid (spielt Hughie Campbell, 32), Erin Moriarty (Starlight, 29), Jessie T. Usher (A-Train, 32) und Laz Alonso (Mother's Milk, 50) für Staffel vier zurück. Susan Heyward ("Orange Is the New Black", 41), Valorie Curry ("The Tick", 38) und "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (58) stoßen neu zur Besetzung.