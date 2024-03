Film ‚The Crow – Die Krähe‘-Remake erntet Kritik vom Regisseur des Originalfilms

Bang Showbiz | 19.03.2024, 13:00 Uhr

Das Remake ist von dem Regisseur des Originalfilms kritisiert worden.

Das Remake von ‚The Crow – Die Krähe‘ ist von Alex Proyas, dem Regisseur des originalen Films, kritisiert worden.

Der Kultfilm aus dem Jahr 1994, in dem der verstorbene Brandon Lee die Hauptrolle gespielt hatte, wird von Filmemacher Rupert Sanders neu verfilmt werden, wobei Bill Skarsgård die Hauptrolle übernimmt.

Der Mann hinter dem ursprünglichen Thriller scheint mit der Neuverfilmung jedoch nicht einverstanden zu sein. In einem Facebook-Beitrag schrieb der Regisseur: „Es macht mir wirklich keine Freude, Negativität über die Arbeit anderer Filmemacher zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass die Besetzung und das Team des Films echt gute Absichten gehabt haben, so wie wir es alle bei jedem Film machen. Daher fällt es mir schwer, noch mehr zu diesem Thema zu sagen, aber ich denke, dass die Reaktion der Fans Bände spricht. [‚The Crow‘] ist nicht nur ein Film. Brandon Lee war bei der Herstellung gestorben, und die Fertigstellung war als Zeugnis seiner verlorenen Brillanz und seines tragischen Verlusts entstanden. Es ist sein Vermächtnis. So soll es auch bleiben.“ Lee, der der Sohn der Hollywood-Ikone Bruce Lee ist, war im Alter von 28 Jahren am Set des Films verstorben, als er von einer Requisiten-Pistole angeschossen wurde. Besetzung und Crew komplettierten den Film, der die Geschichte eines Musikers erzählt, der von den Toten aufersteht, um sich an einer Gruppe zu rächen, die ihn und seine Verlobte tötete, mithilfe eines Stunt-Doubles und digitaler Effekte. Trotz der Gegenreaktionen auf das Remake bestand Filmemacher Sanders darauf, dass seine Neuverfilmung eine Hommage an den verstorbenen Schauspieler sei.